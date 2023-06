BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund wohl an Keito Nakamura vom LASK dran

Borussia Dortmund soll auf einen Senkrechtstarter aus Österreich aufmerksam geworden sein. Bei Emre Can soll sich die Zukunft noch in diesem Sommer entscheiden. Die News und Gerüchte zum BVB.

Der 22-Jährige steht in Linz noch bis 2025 unter Vertrag. Laut Daily Mail wird er aber in diesem Sommer wechseln.

Nakamura ist in der Offensive vielseitig einsetzbar. Der etatmäßige Linksaußen kann auch die Position hinter der Spitze oder im Sturmzentrum bekleiden. Beim LASK kam er in der vergangenen Spielzeit auf 25 Torbeteiligungen in 36 Partien. Sei März ist Nakamura auch japanischer A-Nationalspieler.

Laut Sport1 und den Ruhr Nachrichten habe es bisher aber noch keine Gespräche wegen einer Verlängerung zwischen Verein und dem Nationalspieler gegeben. Can gehört beim deutschen Vizemeister zu den Spitzenverdienern. Can soll sich nicht entschieden haben, ob er langfristig beim BVB bleiben will.

Emre Can steht beim BVB noch bis 2024 unter Vertrag. Seine Zukunft soll sich indes schon in diesem Sommer entscheiden. Das berichtet Sport1 . Demnach sei ein ablösefreier Abgang nach der nächsten Saison für die Klubverantwortlichen keine Option. Entweder verlängere Can demnächst seinen Kontrakt oder es werde ein Verkauf angestrebt.

© getty

BVB, News: Youssoufa Moukoko trauert verpasstem Meistertitel hinterher

Youssoufa Moukoko hat den Schock des knapp verpassten Meistertitels noch nicht vollständig verarbeitet. Der Stürmer von Borussia Dortmund schilderte bei ran.de, wie er die Geschehnisse rund um das 2:2 am 34. Spieltag der Bundesliga gegen Mainz 05 erlebte: "Wir hatten die riesengroße Chance, den Titel zu holen und standen am Ende mit leeren Händen da. Ich bin danach nach Hause gegangen und konnte es nicht realisieren. Ich bin dann draußen einfach mit meinem E-Roller durch die Gegend gefahren. Das war einfach unfassbar für mich."

Es sei aber umso wichtiger, nun "nach vorne zu blicken", so der Teenager. Er glaubt: "Eine Niederlage macht dich stärker. Ich will jetzt einfach noch härter arbeiten und in der neuen Saison angreifen. Ich habe Blut geleckt und erfahren, wie es ist, am Ende mit leeren Händen dazustehen. Wir standen so nah vor dem Titel. Als wir am letzten Spieltag ins Stadion kamen, hatte ich Gänsehaut. So laut habe ich den Signal-Iduna-Park noch nie erlebt. Das war einfach unfassbar."

Mit seiner persönlichen Saison war er nach eigenen Angaben bis zur langwierigen Syndesmosebandverletzung im Frühjahr zufrieden. Geärgert haben ihn aber neben der Blessur auch die Schlagzeilen rund um seine Verlängerung, die sich lange hinzog: "Nach der WM kam dann das Problem mit meiner Vertragsverlängerung auf. Da wurde viel berichtet und geschrieben. Viele Dinge davon stimmten einfach nicht. Das macht viel mit einem Spieler. Da ist der Kopf auch mal woanders."

"Als dann Sebastien Haller zurückkam, musste der Trainer sich entscheiden", so Moukoko: "Haller ist super in Form gekommen und hat es sehr gut gemacht. In der neuen Saison hoffe ich auf einen offenen Konkurrenzkampf."