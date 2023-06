FC Bayern München, News und Gerüchte: Matthijs de Ligt im kicker-Ranking an der Spitze - erneut keine "Weltklasse" beim FCB

Der FC Bayern München hat im kicker-Ranking keinen Spieler in der Kategorie "Weltklasse". Dafür führt Matthijs de Ligt die Innenverteidiger-Rangliste an. Eine "Transferliste" des Rekordmeisters wurde enthüllt. Die News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern, News: Erneut keine "Weltklasse" beim FCB

Das Sportmagazin kicker hat nach der Saison wieder seine Ranglisten der besten Spieler der Bundesliga-Saison veröffentlicht. Während zunächst nur die Listen für Torhüter und Innenverteidiger veröffentlicht sind, berichtete das Magazin bereits: Es hat in allen Listen kein einziger Spieler in die Kategorie "Weltklasse" geschafft - auch kein Münchner.

In der Rangliste der Torhüter für die abgelaufene Rückrunde taucht kein einziger Bayern-Keeper auf. Manuel Neuer machte im entsprechenden Zeitraum aufgrund seines Unterschenkelbruchs keine Spiele. Vertreter Yann Sommer schaffte es trotz genügend Einsätzen nicht ins Ranking. Für den Schweizer Ex-Nationalkeeper Jörg Stil nicht unbedingt gerechtfertigt, Sommer sei in München "Opfer" der Umstände geworden. Zu Unrecht habe man bei Bayern die Probleme "zuerst an ihm festgemacht".