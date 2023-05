Die Transfer-Flops der Bundesliga 2022/23: Von Schwolow bis Mané

Neben vielen Volltreffern und Spielern mit Potenzial für die Zukunft haben die Bundesligisten in den beiden zurückliegenden Transferfenstern auch gelegentlich daneben gegriffen. Gemessen an den Erwartungen oder der gezahlten Ablösesumme gab es folgende Flops.

Zudem hat es ein mehrfacher Beinahe-Transfer des FC Bayern in die Top-3 geschafft.

Nach den besten Transfers dieser Bundesliga-Saison folgen nun die schlechtesten Transfers in diesem Jahr. Der größte Flop dürfte niemanden überraschen. Die Tatsache, dass sowohl der BVB als auch der FC Bayern mindestens einmal in dieser Liste vertreten sind, aber vielleicht schon.

Dass er ab einem gewissen Punkt grantig ob seines Standings unter Julian Nagelsmann und sicherlich auch verärgert über die Nicht-Nominierung zur WM in Katar war, kann man dem 21-Jährigen nicht übelnehmen. Nach einem Jahr stehen die Zeichen wieder auf Abschied.

Eigentlich darf man dem Niederländer nur wenig Vorwürfe machen. Sicherlich waren seine Leistungen in dieser Saison alles andere als überragend, aber Gravenberch wurde als hoch gehandeltes Talent nach München geholt und es schien so, als hätten die Bayern keinen konkreten Entwicklungsplan für ihn. Die meiste Zeit verharrte er hinter Joshua Kimmich, Leon Goretzka und bis zum Winter auch teils Marcel Sabitzer.

Mit seinem Last-Minute-Tor gegen die Bayern in der Hinrunde hat er jedoch für eine emotionalen Westfalenstadion-Moment gesorgt und damit auch seine Aktien am möglichen Meisterschaftsgewinn.

GOAL hat Taiwo Awoniyi zu einem der besten Transfers der Premier-League-Saison gekürt , denn der Nigerianer netzt auch in Diensten von Nottingham Forest weiter. Sein designierter Nachfolger konnte anfangs noch mit gutem Positionsspiel und durch seine Zusammenarbeit mit Sheraldo Becker glänzen. Aber danach ging es für Jordan steil nach unten. Gregg Berhalter nominierte ihn nicht für das US-Team und mittlerweile hat ihm Kevin Behrens den Stammplatz abgenommen.

Transfer-Flops der Bundesliga, Platz 8: Dan-Axel Zagadou

vertragslos zum VfB Stuttgart

Inwieweit von Zagadou nach seinem Vertragsende in Dortmund und seiner kurzzeitigen Vereinslosigkeit noch viel erwartet wurde, bleibt diskussionswürdig. Der eigentlich so talentierte, aber auch verletzungsanfällige Verteidiger kam bei den Schwaben lange nicht in die Spur. Erneut konnte er eine Saison nicht ohne Probleme durchspielen. Ein Lichtblick bleibt, dass Zagadou zuletzt zur Startformation von Sebastian Hoeneß gehörte. Trotzdem hatte man sich beim VfB sicherlich erhofft, dass Zagadou zusammen mit Konstantinos Mavropanos ein starkes Halbverteidigerduo bilden würde.