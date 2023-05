BVB, News und Gerüchte: Berater berichtet vom Dortmunder Interesse an Aleksandr Golovin

Borussia Dortmund bekommt im Werben um Enzo Le Fee namhafte Konkurrenz. Der Berater von Aleksandr Golovin berichtet vom Interesse des BVB. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

© getty BVB, Gerücht: Transferkandidat Enzo Le Fee ist heiß begehrt Der BVB bekommt im Werben um Enzo Le Fee vom FC Lorient namhafte Konkurrenz. Wie Foot Mercato berichtet, interessieren sich nun auch OGC Nizza, Stade Rennes und der frischgebackene Serie-A-Meister SSC Neapel für den Mittelfeldspieler. Le Fee will Lorient im Sommer verlassen und ist seit geraumer Zeit in Dortmund im Gespräch. Der 23-Jährige könnte im Mittelfeld die Position einnehmen, die Jude Bellingham bei einem möglichen Abgang hinterließe. Le Fee steht in Lorient noch bis 2024 unter Vertrag, als Ablöse wäre eine Summe von rund 20 Millionen Euro nötig. Aus der Bundesliga wurden in der jüngeren Vergangenheit auch Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt als Interessenten an Le Fee genannt.

© getty BVB, Transfers: Berater enthüllt Interesse von Borussia Dortmund an Aleksandr Golovin Borussia Dortmund hat ein Auge auf Mittelfeldspieler Aleksandr Golovin (26) vom französischen Erstligisten AS Monaco geworfen. Das behauptet sein Berater Aleksandr Klyuev. Laut seiner Aussage gab es im Winter Verhandlungen wegen eines Transfers des Spielgestalters. "Dortmund war interessiert", so der Agent im Gespräch mit dem russischen Medium championnat.com. Der BVB habe das ehemalige Supertalent schon seit Jahren auf dem Schirm: "Die Borussia schätzt Golovin schon lange. Der Chefscout kam 2017, um ihn beim Spiel zwischen ZSKA und Spartak zu beobachten. Er schaute sich auch (Quincy) Promes an. Golovin gefiel ihm, wir tauschten unsere Visitenkarten aus. Damals legte Dortmund einen ganzen Datensatz über ihn an." Golovin gehörte bei der Weltmeisterschaft 2018 zu den herausragenden Spielern. Anschließend wechselte er für 30 Millionen Euro Ablöse von ZSKA Moskau nach Monaco. Dort steht er nach einer vorzeitigen Verlängerung im Februar noch bis 2026 unter Vertrag. Laut Klyuev waren zuletzt vor allem Vereine aus der Premier League an Golovin "ernsthaft interessiert". Newcastle United habe im Winter einen Vorstoß gewagt, auch West Ham United und der FC Everton waren in der Verlosung. Golovin aber strebe bei einem möglichen Abschied aus Monaco aber einen Wechsel zu einem Verein an, der europäisch spielt. Der 45-malige russische Nationalspieler werde sich erst konkret mit einem Wechsel befassen, sollten sich die Vereine auf einen Transfer verständigen. Golovin sei "glücklich, in Monaco zu spielen. Er will seine Ziele dort erreichen. In dieser Saison absolvierte der Spielgestalter für Monaco 41 Pflichtspiele, in denen er 7 Tore erzielte und 8 Vorlagen lieferte. Die Monegassen belegen in der Ligue 1 aktuell den vierten Tabellenrang.

© getty BVB, News: Edin Terzic beim VAR für eine "Challenge"-Lösung Edin Terzic hat sich in die Riege der Unterstützer einer "Challenge"-Lösung für den Videobeweis im Fußball eingereiht. "Ich bin dafür, dass man alles versucht, den Sport, den wir so lieben, gerechter zu machen", sagte der Trainer von Borussia Dortmund am Freitag. "Wenn es das ist, was uns hilft, sollte man definitiv darüber nachdenken. Das würde uns Trainern gefallen." Das Thema hatte durch das Spiel des BVB beim Abstiegskandidaten VfL Bochum (1:1) in der vergangenen Woche neuen Schwung bekommen. Schiedsrichter Sascha Stegemann (Niederkassel) hatte ein klares Foul von Danilo Soares an BVB-Nationalspieler Karim Adeyemi im Strafraum falsch bewertet, wie er später einräumte. Der Video-Assistent korrigierte ihn nicht und forderte ihn auch nicht auf, sich die Szene noch einmal anzusehen. Hätte es die Trainer-Challenge in diesem Spiel gegeben, sagte Terzic mit einem Augenzwinkern, dann "hätte ich auf jeden Fall davon Gebrauch gemacht".