BVB, News und Gerüchte: Strategie von Borussia Dortmund im Poker um Jude Bellingham enthüllt?

Eine spanische Zeitung will die Strategie des BVB im Poker um Jude Bellingham erfahren haben. Nico Schlotterbeck steht vor der Rückkehr in den Kader. Alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund findet Ihr hier.

Watzke und der BVB seien gewillt, ein Wettbieten um Bellingham zu initiieren. Dem spanischen Radiosender Cope zufolge sollen die Königlichen 110 Millionen Euro plus Zusatzzahlungen bieten. Eine Offerte in dieser Höhe werde man laut AS beim BVB aber ablehnen und auf höhere Gebote der Konkurrenz aus Manchester oder Liverpool warten.

Nun schreibt die spanische AS , dass der BVB "eine aggressive Strategie entwickelt" habe, die es den Interessenten an Bellingham "sehr schwer machen" soll. Dortmunds Führung um Hans-Joachim Watzke wolle demnach ein "Labyrinth" vorbereiten, um die angeblich geforderte Ablösesumme von 150 Millionen Euro nicht zu unterschreiten.

Am Mittwoch überschlugen sich die Meldungen in Spanien, wonach Real Madrid mit Dortmunds Jude Bellingham eine "Grundsatzvereinbarung" über einen Wechsel im Sommer getroffen habe und die Verhandlungen "fast abgeschlossen" seien. Doch es gab auch Berichte, die dies dementierten .

Nachdem sich Nico Schlotterbeck bei seinem Comeback gegen Frankfurt erneut muskulär verletzte und für das Spiel beim VfL Bochum ausfiel, soll der Innenverteidiger beim Duell mit dem VfL Wolfsburg am Sonntag wieder in den Kader des BVB zurückkehren.

BVB, News: Das verdiente Dortmund in der Champions League

Die Ruhr Nachrichten haben die Erlöse des BVB in der Champions League aufgelistet. Demnach konnte Dortmund mit dem Einzug in die K.o.-Runde Einnahmen bis zu 75 Millionen Euro generieren.

9,6 Millionen Euro gab es von der UEFA für das Erreichen des Achtelfinals, in dem die Borussia am FC Chelsea scheiterte. Als Antrittsprämie erhielt man 15,6 Millionen Euro, die Punkte in der Gruppenphase waren 8,4 Millionen Euro wert. Etwa 26 Millionen Euro kommen aufgrund des Koeffizienten hinzu, der die Erfolge in den vergangenen zehn Jahren berücksichtigt.

Unklar ist noch die Höhe der Summe aus dem TV-Pool. Diese wird erst nach dem Endspiel klar sein, rund 300 Millionen Euro werden dabei in zwei Säulen ausgeschüttet. In der Saison 2021/22 kam der BVB dabei auf 11,4 Millionen Euro, diesmal könnten es bis zu 15 Millionen Euro werden.

BVB: Das Restprogramm von Borussia Dortmund