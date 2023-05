BVB, News und Gerüchte: Vereine dementieren! Doch keine Einigung zwischen Jude Bellingham und Real Madrid?

Zwischen Real Madrid und Jude Bellingham gibt es offenbar doch noch keine Einigung. Felix Magath hat vor dem Spiel gegen den VfL Bochum BVB-Aktien gekauft. Alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund findet Ihr hier.

BVB, Gerücht: Dortmund und Real Madrid dementieren Bellingham-Wechsel

Die spanische Marca berichtete am Mittwoch von einer bereits bestehenden Einigung zwischen Jude Bellingham und Real Madrid, wonach sich der Engländer im kommenden Sommer-Transferfenster den Königlichen anschließen wird.

Diese Einigung gibt es nach Informationen von Sport1 allerdings noch nicht. Demnach sei der BVB über die Berichte überrascht gewesen, weder von Real noch von Bellingham selbst sei man informiert worden. Überhaupt gäbe es weder eine offizielle Anfrage von Seiten der Madrilenen, noch hätten Gespräche stattgefunden.

Auch die AS zeichnete ein anderes Bild. Unter Berufung auf "absolut zuverlässige" Quellen bei den Königlichen, hieß es in der spanischen Zeitung, habe Real eine Einigung noch am späten Mittwochabend dementiert.

In besagtem Marca-Bericht war zuvor von einer "Grundsatzvereinbarung" die Rede. In Madrid soll der Teenager, der 2020 für 25 Millionen Euro von Birmingham City zu den Westfalen gekommen war, bis 2029 unterschreiben.

Beim BVB hat Bellingham noch bis 2025 unter Vertrag. Dortmund würde mit dem Youngster gerne verlängern, Sportdirektor Sebastian Kehl stellte in der Vergangenheit jedoch klar, dass dies ein schwieriges Unterfangen werde.