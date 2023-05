BVB-Noten: Nicht nur Haller glänzt in der Offensive - Hummels der heimliche Meisterheld?

Borussia Dortmund hat mit einem 3:0-Sieg beim FC Augsburg die Tabellenführung der Bundesliga übernommen und geht mit zwei Punkten Vorsprung auf den FC Bayern in den letzten Spieltag. Die Gewinner und Verlierer des Spiels sowie die Noten und Einzelkritken der BVB-Spieler.

Mal wieder der Leader auf dem Platz. Seit den Ausfallzeiten von Nico Schlotterbeck und Niklas Süle brilliert der 34-Jährige in der Innenverteidigung. Seine Präsenz ist für den BVB unverzichtbar. Er könnte der heimliche Held der Meisterschaft werden. Es führt kein Weg an einer Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags vorbei, wenn diese denn nicht an Hummels selbst scheitert. Die verdiente Belohnung: Bei seiner Auswechslung wurde er von Sprechchören begleitet.

Es ist zweifellos die Geschichte dieser Bundesliga-Saison. Nach monatelanger Leidenszeit und einem schwierigen Start in die Rückrunde ist Haller seit Wochen der entscheidende Baustein in der herausragenden BVB-Offensive. Dass er gegen Augsburg auch noch die womöglich titelentscheidenden Tore zum 1:0 und 2:0 erzielte, ist die Kirsche auf der Sahnetorte.

Gregor Kobel: Hatte in der ersten Hälfte lange überhaupt nichts zu tun, ehe er kurz vor Ende glänzend gegen Demirovic parierte. Dass dieser aus dem Abseits gestartet war, konnte der Schweizer zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen. Noch besser war seine so wichtige Glanztat gegen Cardona kurz nach der Führung (63.). Note: 2,5.

Borussia Dortmund: Verteidiger

Marius Wolf: Ging immer wieder den ganz weiten Weg bis an die Grundlinie, in den Offensiv-Zweikämpfen dazu enorm gallig. Defensiv dafür selten bis gar nicht gefordert. Solider Auftritt. Note: 3.

Niklas Süle: War einmal unaufmerksam, als Beljo in seinem Rücken entwischte, zu Süles Glück aber hauchdünn nicht an den Ball kam (18.). Ansonsten der gewohnte Fels in der Brandung, wenn auch ohne die ganz großen Momente - was als Innenverteidiger freilich nichts Schlechtes heißen muss. Ganz im Gegenteil. Note: 3.



Mats Hummels: Unterstrich erneut, warum er derzeit in der Innenverteidigung gesetzt ist. In brenzlichen Momenten brachte er Ruhe rein und im Spielaufbau glänzte er mit raumöffnenden Pässen. Sein Heber über die gesamte FCA-Abwehr, der zu Hallers Großchance führte, erinnerte an seine besten Tage (20.). Außerdem mit für ihn ungewöhnlich vielen Balleroberungen (7). Kurz nach dem Seitenwechsel bekam er für einen gewonnen Zweikampf gegen Demirovic verdienten Szenenapplaus (50.). Nur bei Cardonas Großchance sah er aufgrund von Tempodefiziten nicht ganz so gut aus. Etwas unnötig war auch sein riskanter Ausflug in der 77. Minute. Note: 2.

Julian Ryerson: Konzentrierte sich hauptsächlich auf seine Defensivaufgaben, die Offensivarbeit überließ er weitestgehend Vordermann Adeyemi. Bei Augsburgs Kontern war er dennoch nicht immer auf der Höhe. In Sachen Stellungsspiel ist noch Luft nach oben. So wird es schwer mit einem Stammplatz in der kommenden Saison, wenn beispielsweise Ramy Bensebaini nach Dortmund wechselt. Note: 4.