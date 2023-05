BVB-Noten: Haller wird zum Sinnbild - zwei weitere Fünfen

Der BVB hat die deutsche Meisterschaft durch ein 2:2 gegen den FSV Mainz 05 doch noch verspielt. Die Gewinner und Verlierer des Spiels sowie die Noten und Einzelkritiken der Spieler von Borussia Dortmund.

Beim größten Spiel der jüngeren BVB-Geschichte überzeugte kein BVB-Spieler so richtig, einige Dortmunder enttäuschten sogar gewaltig. Nur wenige zeigten Normalform. Hier geht's zum Spielbericht.

© getty Gewinner des Spiels: Karim Onisiwo (Mainz 05) Der Dortmunder Albtraum. Er war beinahe an allen gefährlichen Angriffen seiner Mannschaft beteiligt. Das 2:0 erzielte Onisiwo zudem selbst. Eine Bewerbung für größere Aufgaben. Ebenfalls ist an dieser Stelle Keeper Finn Dahmen zu nennen, der mehrfach glänzend parierte und natürlich den Elfmeter hielt.

© getty Verlierer des Spiels: Edin Terzic (Trainer BVB) Es hätte sein zweiter Titel in anderthalb Saisons als Trainer von Borussia Dortmund werden sollen. Terzic selbst kann man am Ausgang der Partie nicht wirklich einen Vorwurf machen. Dass seine Spieler die Meisterschaft durch derart leichte Fehler verspielten und auch noch ordentlich Pech hatten, ist nicht die Schuld des Trainers. Trotzdem ist er dafür verantwortlich, der Mannschaft die Nervosität zu nehmen.

© getty Verlierer des Spiels: Sébastien Haller (BVB) Sinnbild der Achterbahnfahrt des BVB in dieser Saison, die nun tatsächlich in einem Tiefpunkt endet. Nach seinem filmreifen Comeback und seinen zwei Toren in Augsburg erwischte er einen rabenschwarzen Tag. Beim 0:1 trägt er Mitschuld, den Elfmeter zum 1:1 vergab er. Auch danach hätte er mindestens einen Treffer machen müssen.

© getty BVB vs. Mainz 05: Die Aufstellungen BVB vs. Mainz 05 - 2:2 (0:2) Tore 0:1 Hanche-Olsen (15.), 0:2 Onisiwo (24.), 1:2 Guerreiro (69.), 2:2 Süle (90.+6) Aufstellung BVB Kobel - M. Wolf (46. Moukoko), Süle, Hummels, Ryerson (80. Modeste) - Can, Brandt (62. Duranville), Guerreiro, Malen (62.Reyna), Adeyemi (40. Reus) - Haller Aufstellung Mainz Zentner - Hanche-Olsen, Bell, Fernandes - Caci, Barreiro, Kohr, Aaron, Stach, J.-S. Lee (66. Ingvartsen) - Onisiwo (90.+1. Mustapha) Gelbe Karten BVB : Guerreiro (40.)

© imago images BVB: Torhüter Gregor Kobel: Gegen Hanche-Olsens Flugkopfball ohne Chance beim frühen Gegentor (15.). So auch beim 0:2, als Onisiwo völlig freistehend gegen seinen Lauf köpfte (24.). Verhinderte den Knockout kurz nach Wiederanpfiff, weil er gegen Lee lange stehen blieb (48.). Parierte in der heißen Phase ein weiteres Mal stark. Note: 3.

© getty BVB: Verteidiger Marius Wolf: Zu Beginn ziemlich offensiv unterwegs. Bat kurz nach Anpfiff gleich zum Tänzchen, seine anschließende Flanke fand aber keinen Abnehmer. Danach aber unauffällig. Defensiv in der ersten halben Stunde zudem nicht wirklich auf der Höhe. Vor dem 0:2 hatte Vorlagengeber Lee kaum Gegenwehr. Er blieb zur Pause in der Kabine. Note: 4,5. Niklas Süle: Verpasste das 1:0 nach einer technisch anspruchsvollen Volley-Abnahme nur knapp, Mainz-Keeper Dahmen hielt im Nachfassen (7.). War bemüht, Lösungen gegen das Mainzer-Bollwerk zu finden und spielte einige gute Chipbälle. Seine Monster-Grätsche heizte das Stadion nochmal so richtig an (64.). Kurz vor Schluss traf er sogar noch zum 2:2. Note: 2,5.

Mats Hummels: War nicht der sichere Rückhalt und Taktgeber wie in den vergangenen Wochen. Zu Beginn mit einem üblen Fehlpass, der keine Konsequenzen hatte. Bis zur Pause kamen noch acht weitere hinzu. Dann ließ er auch noch Onisiwo beim 0:2 völlig aus den Augen. Immerhin gewann er mehr als die Hälfte von seinen vielen Zweikämpfen. Note: 5.

Julian Ryerson: Das gewohnte Bild. Seinen Vorderleuten überließ das Feld ab der Mittellinie, obwohl er defensiv nur bedingt gefordert war. Wenn er dann mal flankte, fehlte es an Genauigkeit. Nach der Halbzeit rückte er auf rechts, was aber nichts an der Anfälligkeit nach Kontern änderte. Dafür stimmte sein Einsatz zu jedem Zeitpunkt. Note: 4,5.

© getty BVB: Mittelfeldspieler Emre Can: Ihm gehörte der erste Szenenapplaus, weil er Onisiwo mit einer perfekten Grätsche vom Ball trennte. Fälschte zur ersten Mainzer Ecke ab, die den Rückstand bedeutete. Beim 0:2 dann mit einem größeren Verschulden, weil die Absprache mit Hummels überhaupt nicht stimmte. Anschließend bemüht, Ruhe und Kontrolle in die Partie zu bekommen. Das gelang ihm nur in kürzeren Phasen. Note: 4.

Julian Brandt: Interpretierte seine Rolle im Ballbesitz einen Tick offensiver als sonst, weshalb etwas mehr in das Kombinationsspiel eingebunden war. Außerdem extrem gallig gegen den Ball, keiner führte mehr Zweikämpfe in der ersten Hälfte (12). Hatte kurz vor dem Seitenwechsel die beste Dortmunder Chance nach dem 0:2, seinem Schuss fehlte es aber an Power (44.) - der Pass auf Haller wäre die bessere Entscheidung gewesen. Note: 3. Raphaël Guerreiro: Ersetzte Bellingham wie schon in Augsburg. Fand nur schwer ins Spiel, bis er den Elfmeter herausholte (18.). Danach mit vielen guten Ansätzen, die teilweise für Gefahr sorgten. Nach hinten arbeitete er meist zu zaghaft mit. Nach der Pause hinten links gefordert, wo er seine bekannten Schwächen zeigte. Offensiv aber auch mit den bekannten Stärken - er brachte die Hoffnung auf das Wunder mit seinem Treffer endgültig zurück (69.). Note: 3.

© getty BVB: Angreifer Donyell Malen: Mit der ersten guten Chance, als er von rechts nach innen zog und den Ball nur knapp am Pfosten vorbeisetzte (4.). Auch in der Folge noch der auffälligste BVB-Angreifer. Schon kurz nach dem zweiten Schock leitete er den nächsten Angriff ein, Sekunden vor dem Halbzeitpfiff noch mit einer guten Kopfballchance. Kurz vor seiner Auswechslung mit einer weiteren Großchance (62.). Note: 3.

Sébastien Haller: In den Anfangsminuten wenig zu sehen, ehe er beim 0:1 gegen Torschütze Hanche-Olsen zu spät kam. Kurz danach kam es dann knüppeldick, als er vom Punkt mit einem schwachen Schuss an Dahmen scheiterte (19.). Danach tauchte er wieder weitestgehend ab. Mit der Riesenchance auf das 1:2, als Dahmen schon geschlagen war und er den Ball nicht richtig traf (58.). Noch mit weiteren guten Gelegenheiten. Es sollte einfach nicht sein. Note: 5. Karim Adeyemi: Hing in den ersten 45 Minuten völlig in der Luft. Offensiv gar nicht involviert, die Defensivarbeit ließ außerdem zu wünschen übrig. 13 Ballaktionen bis zu seiner frühen Auswechslung noch vor dem Pausenpfiff sprechen Bände. Note: 5.