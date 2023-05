BVB vs. Mainz 05 LIVE: Schon jetzt unfassbare Stimmung in Dortmund

Borussia Dortmund kann sich heute gegen den 1. FSV Mainz 05 zum Meister schießen. Hier wird das Bundesliga-Finale live getickert.

Gewinnt Borussia Dortmund heute gegen den FSV Mainz 05, sind die Schwarzgelben offiziell Deutscher Meister. Das Duell am letzten Spieltag der Bundesliga wird von SPOX live getickert.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

BVB vs. Mainz 05: Bundesliga JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Und wie fährt es sich am Besten in die Arena? In der Legendenbahn natürlich.

Vor Beginn: Bald dürfen die Fans aber endlich auch ins Stadion, der offizielle Einlass ist um 13 Uhr.

© imago images

Vor Beginn: ... Außer natürlich im Signal Iduna Park. Und da haben sich heute Morgen schon die ersten Frühaufsteher bereitgestellt.

Vor Beginn: Das Spiel ist zwar noch ein paar Stündchen hin (und auch auf die Aufstellungen müssen wir noch ein wenig warten), aber da die Chancen auf den ersten schwarz-gelben Meister seit über zehn Jahren nicht schlecht stehen, ist in Dortmund natürlich schon einiges los. Wir dachten, dass wir Euch schon mal mit ein paar Eindrücken versorgen könnten. Auf dem Alten Markt in Dortmund versammeln sich bereits die ersten Menschen - hoffentlich wissen die auch, dass der Stadt keine Erlaubnis für Public Viewing vom Rechteinhaber Sky erteilt wurde...

Vor Beginn: Der BVB steht vor dem ersten Meistertitel seit elf Jahren, muss dafür heute ein letztes Mal in der Saison gegen Mainz 05 abliefern. Der Vorsprung auf den FC Bayern München beträgt zwei Punkte. Da die Münchner die bessere Tordifferenz haben, muss der BVB bei einem Sieg der Bayern ebenfalls gewinnen. Es lastet also noch einiges an Druck auf dem BVB.

Vor Beginn: Um 15.30 Uhr wird die Partie angepfiffen, als Spielstätte dient der Dortmunder Signal-Iduna-Park.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Bundesligaspiel am letzten Spieltag zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FSV Mainz 05.

BVB vs. Mainz 05: Bundesliga heute im TV und Livestream

Wer Dortmund gegen Mainz live verfolgen möchte, wird bei Sky fündig. Das Einzelspiel wird bei Sky Sport Bundesliga 3 (HD) übertragen, die Meisterkonferenz ist bei Sky Sport Top Event oder Sky Sport Bundesliga 1 (HD) zu sehen, während die Samstagskonferenz bei Sky Sport Bundesliga (HD) angeboten wird.

All dies lässt sich auch im Livestream von Sky verfolgen - mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW.

Bundesliga war noch nie so WOW! Jetzt Bundesliga auf zwei Geräten gleichzeitig streamen!

BVB vs. Mainz 05: Bundesliga heute im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: Kobel - M. Wolf, Süle, Hummels, Ryerson - Can - Brandt, Guerreiro - Malen, Adeyemi - Haller

Kobel - M. Wolf, Süle, Hummels, Ryerson - Can - Brandt, Guerreiro - Malen, Adeyemi - Haller Mainz 05: Zentner - Hanche-Olsen, Bell, Fernandes - da Costa, Barreiro, Kohr, Caci - Stach, Ingvartsen - Onisiwo

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 34. Spieltag