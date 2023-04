BVB, News und Gerüchte - Markus Söder schießt gegen Borussia Dortmund: "Zu doof"

CSU-Politiker Markus Söder kann sich eine Spitze gegen Borussia Dortmund nicht verkneifen. Mit Emre Can äußerte nun auch ein Spieler der Borussia, die Meisterschaft gewinnen zu wollen. Die News und Gerüchte zum BVB.

Damit spielte der 56-Jährige wohl vor allem auf die vergangene Partie der Borussia an, als den Dortmundern trotz langer Überzahl und erneuter Führung in der Nachspielzeit nur ein 3:3-Unentschieden beim VfB Stuttgart gelang. Mit einem Sieg wäre der BVB, der 2012 letztmals die Schale gewann, punktgleich mit Tabellenführer FC Bayern gewesen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich am Rande des Tennisturniers in München zum Kampf um die deutsche Meisterschaft geäußert.

© getty

BVB, News: Emre Can visiert die Meisterschaft an

Nachdem in dieser Woche Sportdirektor Sebastian Kehl erstmals unmissverständlich geäußert hat, der BVB wolle Deutscher Meister werden, und auch Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz am Donnerstag Ähnliches verlautbarte, äußerte sich mit Emre Can nun auch ein Spieler der Borussia.

"Wir wären blöd, wenn wir es anders sagen. Es ist die Wahrheit: Wir sind zwei Punkte hinter Bayern und es sind noch sechs Spiele. Jeder hier in der Stadt will Meister werden", sagte der Nationalspieler bei Sky: "Wir müssen unsere Spiele gewinnen. Und dann wird man am Ende sehen, was passiert."

Die Ausgangslage lasse keine anderen Aussagen zu, betonte Can: "Aber klar, wenn wir sechs Spieltage vor Schluss zwei Punkte hinter Bayern sind, dann muss unser Ziel sein, Meister zu werden."

Zudem sprach Can über die enttäuschende Vorstellung am vergangenen Samstag beim VfB Stuttgart, als Dortmund in der siebten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich zum 3:3 kassierte. "Wut, Enttäuschung, Ehrgeiz, da ist alles dabei. Aber wir müssen nach vorne schauen, die Ausgangslage hat sich nicht verändert. Es sind nur zwei Punkte, da ist noch viel drin. Wir haben auf jeden Fall gut gearbeitet diese Woche", sagte der Mittelfeldspieler.

BVB vs. FC Bayern München: Das Restprogramm in der Bundesliga