BVB, News und Gerüchte: Fans von Borussia Dortmund planen Protest

Mehrere Spieler werden gegen Union Berlin (15.30 Uhr) in den Kader zurückkehren. Außerdem planen die BVB-Fans einen Protest gegen die DFL. Die News und Gerüchte zum BVB am 8. April.

© getty

BVB, News: Fan-Protest gegen Anteilsverkauf der DFL

Vor dem Heimspiel gegen Union Berlin hat das Fanbündnis Südtribüne Dortmund dazu aufgerufen, gegen einen Anteilsverkauf der Deutschen Fußball-Liga (DFL) zu protestieren. Die Zuschauer sollten dafür eigene Banner mit in den Signal-Iduna-Park mitbringen und zu Beginn der zweiten Hälfte hochhalten, heißt es auf deren Homepage.

Ein solcher Verkauf von Medienrechten an Investoren soll zusätzliches Geld für die Vereine einbringen. Die Anhänger befürchten dabei, dass diese Investoren ein Mitspracherecht bei grundsätzlichen Fragen zur Ausrichtung der Bundesliga bekommen könnten.

Das schloss Hans-Joachim Watzke, BVB-Boss und Aufsichtsrat-Chef, jedoch bereits aus, wie er in einem Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung erklärte.

Schon beim Spiel in München hatte es dazu Proteste gegeben - gemeinsam initiiert von den Anhängern der Dortmunder und der Bayern: "In den Farben getrennt, in der Sache vereint", hieß es.