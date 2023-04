BVB, News und Gerüchte: Doch kein Wechsel zu Borussia Dortmund? Daichi Kamada hat wohl andere Pläne

Daichi Kamada zieht es offenbar nicht zu Borussia Dortmund und Hans Joachim-Watzke geht mit einigen Spielern hart ins Gericht. Alle News und Gerüchte rund um den BVB im Überblick.

Bei der SGE hat man sich schon mit einem Abschied des Offensivspielers arrangiert. "Bei Kamada ist es so, dass er uns wahrscheinlich verlassen wird", sagte Sportvorstand Markus Krösche zuletzt im ZDF .

Dem Bericht zufolge soll es Kamada vor allem nach Spanien ziehen. Demnach seien der FC Barcelona und Atlético Madrid an dem 26-Jährigen interessiert. Letzterer Klub sei aktuell in der Pole Position.

Daichi Kamada wird Eintracht Frankfurt dem Vernehmen nach im Sommer ablösefrei verlassen. Ein Wechsel zu Borussia Dortmund, über den in den vergangenen Wochen und Monaten stets spekuliert wurde, kommt aber wohl nicht zustande.

BVB, News: Watzke zählt Führungsspieler an

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat nach dem Viertelfinal-Aus von Borussia Dortmund im DFB-Pokal scharfe Kritik geübt. "Das war in der ersten Hälfte eine Nicht-Leistung", sagte er den Ruhr Nachrichten nach dem 0:2 (0:1) bei Titelverteidiger RB Leipzig.

Er sei "vor allem maßlos enttäuscht, weil wir zwei Chancen auf einen Titel hatten und eine davon leichtfertig weggeworfen haben".

In einem K.o.-Spiel dürfe man so "einfach nicht auftreten", betonte Watzke: "Die Frage ist, warum die Mannschaft leichtfertig niederreißt, was sie sich acht Monate lang mit harter Arbeit aufgebaut hat."

Watzke weiter: "Wir haben viele Spieler in der Mannschaft, die Führungsspieler sein wollen und es eigentlich auch können. Das haben sie in dieser Saison auch schon gezeigt."

Gegen Leipzig und beim 2:4 in München hatte unter anderem Kapitän Marco Reus enttäuscht. "Ob Du ein Führungsspieler bist, zeigt sich aber auf dem Platz. Und nur da!", sagte Watzke: "Alle sind jetzt aufgerufen, eine deutliche Reaktion zu zeigen."