Hundebiss und echte Löwen auf dem Feld: Die größten Revierderby-Skandale

Borussia Dortmund und Schalke 04 verbindet eine der größten Rivalitäten der globalen Fußballgeschichte. Anlässlich des 100. Revierderbys in der Bundesliga zeigt SPOX die größten Aufreger und Skandale der jahrelangen "Feindschaft".

Insgesamt trafen Schalke und Dortmund 159-mal aufeinander, 32 Duelle trugen sich zwischen 1947 und 1963 in der Oberliga West zu. In dieser Zeit entstand auch die wohl größte Rivalität im deutschen Fußball, die einige Skandale und Aufreger hervorbrachte. Eine Auswahl ...

Zudem führte die Polizei am frühen Donnerstagmorgen zahlreiche Razzien in Nordrhein-Westfalen durch. Eine Reaktion auf den Überfall auf einen S04-Fan vor rund drei Wochen, bei dem es mehrere Schwerverletzte gab - Hooligans aus Dortmund und Essen sollen angeblich beteiligt gewesen sein. Innenminister Herbert Reul bestätigte, dass "19 Tatverdächtige" unter genauer Beobachtung stehen.

"Vor dem Zweiten Weltkrieg war es Freundschaft", erklärte BVB-Archivar Gerd Kolbe 2022 dem Sportbuzzer und begründete den Wandel mit dem Ende von Schalkes Dominanz. Sieben Jahre zuvor hatte S04 noch mit 10:0 gegen Dortmund gewonnen - das bis heute höchste Ergebnis in dieser Konstellation.

Der BVB gewinnt die Partie trotz eines zweimaligen Rückstandes mit 3:2 - die Schalker bleiben der anschließenden Siegerehrung aus Verärgerung fern. Der Startschuss für sechs weitere Meistertitel der Borussen in den Folgejahren.

1947: Finale um die prestigeträchtige Westfalen-Meisterschaft. Dortmund und Schalke stehen sich zum 25. Mal gegenüber, für viele ist es die Entstehung der Rivalität. Königsblau hatte in den Jahren zuvor den Ruhrpott klar dominiert, doch das Blatt sollte sich an diesem Tag wenden.

Die BVB-Profis köpfen Gerüchten zufolge eine oder zwei Flaschen Sekt in der Halbzeit. Wohl leicht beschwipst lassen die Dortmunder noch zwei Gegentore zu. 6:2 ist am Ende auf der Anzeigetafel zu lesen.

Schalke 04 vs. BVB: "Who let the dogs out?"

1969: Nach dem Treffer zum 1:0 stürmen Dutzende Schalke-Fans vor Freude auf das Feld, worauf die Dortmunder Ordner ihre Hunde loslassen.

Es kommt zu einer inzwischen legendären Szene: Schäferhund "Rex" beißt S04-Profi Friedel Rausch in den Allerwertesten. Daraufhin bekommt er eine Tetanusspritze. Der BVB schickt später zwar Blumen ins Krankenhaus, Spott gab es dennoch zuhauf. Rausch: "Fast in jedem Spiel kam einer an und machte 'wuff-wuff'."

Brisant: Angeblich soll es sich gar nicht um einen offiziellen Wachhund gehandelt haben. Dem nicht bestätigten Gerücht zufolge soll sich ein Fan als vermeintlicher Ordner so Zugang zum Stadion verschafft haben.

Die Liga führt in der Folge Maulkorbpflicht für alle vierbeinigen Ordnungskräfte ein. Im Rückspiel patrouilliert Schalkes Präsident Günter Siebert demonstrativ mit vier Löwen aus dem nächstgelegenen Tierpark Richtung Mittelkreis. Die Aktion wird mit Gelächter quittiert.