BVB - News und Gerüchte: Geheimtreffen zwischen Ballinghams Vater und Real Madrid

Jude Bellinghams Vater soll sich mit Real Madrid getroffen haben. Zudem erreichen den BVB und seine Fans gleich mehrere Hiobsbotschaften vor dem Revierderby auf Schalke.

© getty

BVB - Gerücht: Geheimtreffen zwischen Bellinghams Vater und Real Madrid

Wie geht es weiter für Jude Bellingham? Um den 19-Jährigen ranken sich seit geraumer Zeit Gerüchte um einen Wechsel in diesem Sommer. Nun kommt erneut Real Madrid ins Spiel.

Wie das französische Portal Mercato Foot meldet, soll sich Bellinghams Vater Mark mit dem Transfer-Verantwortlichen von Real Madrid, Juni Calafat, im Harbour Hotel in London getroffen haben. Bild will ebenfalls von diesem Treffen, das in der vergangenen Woche stattgefunden haben soll, wissen.

Zudem wird spekuliert, dass die Königlichen dafür Mittelfeldstar Luka Modric abgeben wollen und am Kroaten (37) Ronaldo-Klub Al Nassr dran sein soll.

Modrics Vertrag läuft zum Saisonende aber ohnehin aus, weshalb es hier lediglich um eine Erleichterung der Gehaltsliste gehen würde.