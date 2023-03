BVB: Vater von Jude Bellingham trifft sich angeblich mit Vertreter von Real Madrid

Der Vater von Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Jude Bellingham, Mark Bellingham, hat sich angeblich am Dienstag in einem Londoner Hotel mit Juni Calafat, dem Chefscout von Real Madrid, zu einem ersten Gespräch getroffen. Das berichtet Foot Mercato.

Bellingham steht beim BVB noch bis 2025 unter Vertrag, doch die Möglichkeit ist groß, dass der Engländer bereits im Sommer zu einem noch größeren Klub wechselt. Real Madrid werden dabei neben dem FC Liverpool die besten Chancen auf einen Transfer nachgesagt.

Im Hotel Chelsea Harbour soll Calafat dem Bellingham-Vater vor dem Champions-League-Spiel der Schwarz-Gelben beim FC Chelsea das Projekt der Madrilenen vorgestellt haben, die im Mittelfeld auf der Suche nach Spielern sind, die Luka Modric und Toni Kroos ersetzen können.

Bellingham wechselte 2020 für 25 Millionen Euro von seinem Jugendklub Birmingham City zum BVB. Inzwischen ist er ein Vielfaches dieses Betrags wert.

In der Bundesliga kommt Bellingham in der laufenden Saison in 22 Spielen auf vier Tore und vier Vorlagen. Auch in der Champions League hat er in sechs Duellen bereits viermal getroffen.