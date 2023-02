FC Bayern, News und Gerüchte: Müller nach Auswechslung motiviert, drei Stars vor Union-Comeback

Vor dem Union-Kracher am kommenden Sonntag kommen drei Stars zurück in die Mannschaft. Nach seiner frühen, taktisch-bedingten Auswechslung meldet sich Kapitän Thomas Müller zu Wort. Die News und Gerüchte zum FC Bayern.

© imago images

FC Bayern, News: Trio offenbar vor Rückkehr

Während Dayot Upamecano nach seiner Roten Karte beim Bundesliga-Topspiel gegen den punktgleichen Tabellenzweiten Union Berlin am Sonntag fehlen wird, stehen gleich drei verletzte, potenzielle Stammspieler der Münchener vor ihrer Rückkehr: Sadio Mané stieg bereits am Sonntag wieder in das Mannschaftstraining ein.

Ob der Senegalese gegen Union im Kader steht, wird nach Informationen von Sport1 wohl erst kurzfristig entschieden. Der Marokkaner Noussair Mazraoui soll am Mittwoch wieder mit dem Bayern-Kader trainieren, seine Herzbeutelentzündung ist ausgeheilt.

Schon einen Tag früher könnte sich Kingsley Coman zurückmelden, der das Siegtor in Paris erzielt hatte, gegen Gladbach hatte er nur leicht angeschlagen gefehlt.