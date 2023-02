Der FC Bayern, der BVB, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig: Das Viertelfinale des DFB-Pokals ist namhaft besetzt. Wer trifft auf wen? Die Auslosung gibt es hier im Liveticker.

Die besten Mannschaften der bisherigen Bundesliga-Saison sind im Lostopf für das DFB-Pokal-Viertelfinale vertreten. Fußballfans dürfen sich auf spektakuläre Paarungen freuen. Welche Duelle ausgelost werden, erfahrt Ihr hier im SPOX-Liveticker.

DFB-Pokal: Auslosung für das Viertelfinale heute im Liveticker

Vor Beginn: Auch zur Neuauflage des Finalduells der Saison 2021/22 kann es übrigens noch kommen. Damals holte sich RB Leipzig im Elfmeterschießen gegen den SC Freiburg den Titel.

Vor Beginn: Es dürften einige Knaller am Ende auf dem Papier stehen, immerhin ist an Teams noch alles dabei, was Rang und Namen hat. Neben dem FC Bayern und dem BVB sind das auch Eintracht Frankfurt oder Union Berlin.

Vor Beginn: Servus und herzlich Willkommen zur heutigen Viertelfinalauslosung des DFB-Pokals. Um 18 Uhr geht es im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund an den Lostopf.

© getty Auch der amtierende DFB-Pokal-Sieger RB Leipzig ist im Viertelfinale mit im Rennen.

DFB-Pokal: Auslosung für das Viertelfinale heute im TV und Livestream

Die Auslosung der Viertelfinals wird live im Free-TV übertragen. Ab 18 Uhr widmet sich die ARD in der Sportschau der Veranstaltung. Durch den Abend führen die Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Thomas Broich.

Auch im Liveticker über sportschau.de seid Ihr kostenlos mit dabei.

DFB-Pokal: Alle Viertelfinalisten im Überblick

Nummer Mannschaft 1 FC Bayern München 2 VfB Stuttgart 3 Union Berlin 4 RB Leipzig 5 SC Freiburg 6 Eintracht Frankfurt 7 Borussia Dortmund 8 1. FC Nürnberg