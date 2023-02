Bundesliga: Marcus Thuram vor Abschied von Borussia Mönchengladbach

Angreifer Marcus Thuram wird Borussia Mönchengladbach aller Voraussicht nach im Sommer verlassen. Anders waren die Aussagen von Sportdirektor Roland Virkus am Sonntag im Sport1-"Doppelpass" nicht zu deuten.

"Bei Marcus Thuram haben wir uns gestreckt. Das müssen wir dann auch mal akzeptieren, wenn es noch größere Klubs gibt, wohin Marcus vielleicht wechselt", sagte Virkus.

Der Vertrag des 25-Jährigen, der 2019 von Guingamp nach Nordrhein-Westfalen gekommen war, läuft nach der Saison aus. "Dass Spieler uns ablösefrei verlassen werden, das ist keine positive Situation und kann ich auch nicht schönreden", gab Virkus zu.

In den vergangenen Wochen war mehreren Top-Klubs Interesse am Franzosen nachgesagt worden, darunter dem FC Bayern München, PSG und dem FC Barcelona.

In der laufenden Saison kommt Thuram in 22 Pflichtspielen auf 14 Tore und 4 Assists, am Samstag war er beim 3:2-Erfolg über den FC Bayern ebenfalls erfolgreich.