BVB - Transferziel Elye Wahi: Das französische Wunderkind übertrifft in einer Statistik sogar Thierry Henry

Mit gerade einmal 20 Jahren gehört Elye Wahi von HSC Montpellier bereits zu den begehrtesten Stürmern der Ligue 1. Der Youngster soll bei einigen internationalen Top-Klubs, darunter auch Borussia Dortmund, auf dem Wunschzettel stehen. Wir stellen den Shootingstar vor, der in einer Statistik sogar den großen Thierry Henry übertrifft.

© getty

Elye Wahi: Auf den Spuren von Mbappé und Dembélé

Dass der U21-Nationalspieler Frankreichs bei den großen europäischen Vereinen auf dem Zettel steht, ist alles andere als ein Zufall. In seiner ersten vollen Saison als Profi mit Montpellier erzielte der Youngster bereits zehn Tore und reihte sich damit hinter Kylian Mbappé und Ousmane Dembélé als jüngster Spieler in der Geschichte der Ligue 1 ein, der diese Marke knacken konnte. Damit übertrifft Wahi sogar Größen wie Thierry Henry und Karim Benzema.

Auch in der laufenden Saison konnte Wahi bereits mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machen und kommt bereits auf zehn Torbeteiligungen in 21 Einsätzen für den Traditionsklub aus Südfrankreich. Geboren in der kleinen Ortschaft Courcouronnes im Norden Frankreichs, begann er seine Karriere bei JS Suresnes, wo einst auch N'Golo Kanté zum ersten Mal die Fußballschuhe schnürte.

In der U15 von SM Caen fabrizierte er einst 89 Tore in einer Spielzeit und stellte so früh sein außerordentliches Talent unter Beweis. Tore zu schießen liegt dem mittlerweile 20-Jährigen also von klein auf, doch was gibt es über den talentierten Rechtsfuß sonst noch zu wissen?