BVB, News und Gerüchte: Mahmoud Dahoud reagiert auf bevorstehenden Abschied im Sommer

Mahmoud Dahoud hat auf seinen bevorstehenden Abschied von Borussia Dortmund im Sommer reagiert. Derweil hat Sebastian Kehl ein Lob für das Trainerteam des BVB ausgesprochen. Die News und Gerüchte zum BVB.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hatte am Montag gegenüber der Bild -Zeitung bestätigt, dass der im Sommer auslaufende Vertrag mit Dahoud nicht verlängert werde . Beim Tabellenzweiten absolvierte der zweimalige Nationalspieler nach einer Schulterverletzung in dieser Saison erst sechs Pflichtspiele. Insgesamt kam Dahoud seit seinem Wechsel 2017 von Borussia Mönchengladbach für die Dortmunder 137-mal zum Einsatz und erzielte dabei fünf Treffer.

Mahmoud Dahoud will auch nach der bevorstehenden Trennung von Borussia Dortmund weiter bei einem Spitzenklub auflaufen. Sein Ziel sei es, "auf jeden Fall in einer der Top-Ligen auf hohem Niveau" zu spielen, sagte der 27-Jährige im Gespräch mit Sport1 : "Ich freue mich sehr auf eine neue Herausforderung."

BVB-News: Dortmund bricht Rekorde mit Sondertrikot-Verkauf

Das aktuelle Sondertrikot des BVB, das erst am Samstag in den Verkauf kam, ist schon jetzt das meistverkaufte Trikot in der Geschichte Borussia Dortmunds. "Die Begeisterung der Menschen und der Run auf das zugegeben sehr attraktive Trikot haben jeden Wunsch und jede Erwartung noch deutlich übertroffen", bilanzierte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer im Gespräch mit den Ruhr Nachrichten.

Der Andrang auf das Trikot am Samstag war so groß, dass zeitweise über 400.000 Fans im Onlineshop des BVB in der Warteschlange gewesen sein sollen, um ein Trikot zu erwerben. Produzieren ließen die Dortmunder aber nur um die 60.000 Trikots, weshalb am Montag Nachbestellungen für die Sonderedition angenommen wurden.

Inklusive der eingegangenen Nachbestellungen haben die Schwarz-Gelben nun bereits 150.000 der neuen Trikots verkauft und damit ist es bereits jetzt das meistverkaufte Trikot in der Historie des BVB.

