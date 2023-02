BVB, News und Gerüchte: Sebastian Kehl spricht über Kamada, Bellingham und Reus' Zukunft

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hat sich zur Transferpolitik seines Klubs geäußert und dabei auch über Daichi Kamada und die Zukunft von Jude Bellingham und Marco Reus gesprochen. Karim Adeyemi will früher zurückkehren als gedacht - und der VAR-Ärger aus dem Hoffenheim-Spiel geht in die nächste Runde. Aktuelle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund gibt es hier.

© getty Der BVB will Daichi Kamada wohl bis zu 42 Millionen Euro zahlen. BVB, News: Sebastian Kehl spricht über Transfer-Gerüchte und Jude Bellingham Nach dem 1:0-Sieg des BVB bei der TSG Hoffenheim hat sich Sportdirektor Sebastian Kehl am Abend im ZDF-Sportstudio sehen lassen. Dabei musste der 43-Jährige auch zahlreiche Fragen zur Transferpolitik der Borussia beantworten. Kehl über ... ... das kolportierte Interesse an Frankfurts Daichi Kamada: "Sicherlich ein interessanter Spieler. Zu den Gerüchten kann ich nichts sagen. Wir hatten schon einen Spieler aus Japan, Shinji Kagawa. Die japanische Kultur ist sehr spannend. Wenn es was zu berichten gibt, werden wir das tun." ... Jude Bellingham: "Wir werden uns mit der Familie in Ruhe zusammensetzen und dann werden wir schauen, was der Spieler, was die Familie möchte, und uns für alle möglichen Szenarien vorbereiten." Ob er mit Bellingham verlängern wolle? "Warum nicht?" ... Marco Reus und Mats Hummels: "Ich bin sowohl mit den Spielern als auch mit den Beratern im Austausch. Ich glaube, dass wir in den nächsten Wochen zielführende Entscheidungen treffen werden. Das heißt nicht, dass wir im April oder Mai Entscheidungen treffen werden, sondern wir werden sie früher treffen." Die Verträge des Duos laufen im Sommer aus.

© imago images BVB, News: VAR-Ärger nach Hoffenheim-Spiel geht weiter Die Aufregung um den nicht gegebenen Elfmeter für die TSG Hoffenheim im Spiel gegen den BVB geht weiter. Schiedsrichter Martin Petersen hatte am Samstag seine Entscheidung, das Foul von Emre Can gegen Kevin Akpoguma komplett zurückzunehmen, statt auf Strafstoß zu entscheiden, wie folgt begründet: "Ich habe mir das dann noch einmal angeschaut und gesehen, dass das Schieben nicht für einen Freistoß reicht. Und der Fußkontakt war eher ein Kontakt unterhalb der Sohle, der mir auch nicht ausgereicht hat. So bin ich dann zum Schiedsrichterball gekommen." Das kann der frühere deutsche FIFA-Schiedsrichter Torsten Kinhöfer absolut nicht nachvollziehen: "Für Schiedsrichter gibt es eine eiserne Regel: Ein Foul ist ein Foul - egal, wo es stattfindet. Diese Regel wurde gestern intern gebrochen", betonte er in seiner Kolumne bei Bild am Sonntag. Kinhöfer weiter: "Dieses Foul zurückzunehmen, nur weil es nun innerhalb des Strafraumes war, geht überhaupt nicht. Außerhalb Foul, innerhalb kein Foul? Solch eine Regelbeugung geht schon fast in den Bereich eines Regelverstoßes."

© getty BVB, News: Karim Adeyemi gegen Chelsea wieder dabei? Nach seinem Muskelfaserriss im Spiel gegen Hertha BSC wird bei Dortmunds Karim Adeyemi eigentlich mit einer Ausfallzeit von drei Wochen gerechnet. Da sich die Verletzung zweieinhalb Wochen vor dem Champions-League-Rückspiel gegen den FC Chelsea (Hinspiel: 1:0 für den BVB) ereignet hatte, schien dieses für Adeyemi eigentlich gelaufen. Der 21-Jährige will das Duell gegen die Blues aber noch nicht aufgeben. "Das werde ich natürlich versuchen zu schaffen", sagte er am Samstag bei Sky. Es gehe ihm "so weit gut, ich mache gute Fortschritte. Aber um das Spiel bestreiten zu können, muss ich natürlich 100 Prozent fit sein." In seiner ersten BVB-Saison steht der Offensivdribbler aktuell bei sechs Toren und drei Vorlagen in 24 Pflichtspielen.