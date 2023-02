BVB, News und Gerüchte: Julian Ryerson vor schneller Rückkehr - Freude über Sébastien Hallers Tordebüt

Dortmunds Trainer Edin Terzic rechnet mit einem baldigen Comeback von Julian Ryerson. Nach Sébastien Hallers Tordebüt ist die Freude groß. Und: Der BVB kann sich auf einen heißen Pokalfight einstellen. Die News und Gerüchte zum BVB.

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

© getty BVB, News: Julian Ryerson vor schneller Rückkehr? Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic rechnet mit einer baldigen Rückkehr von Außenverteidiger Julian Ryerson, der die Partie gegen den SC Freiburg (5:1) wegen einer Mandelentzündung verpasste. "Wir hoffen, dass es in ein, zwei Tagen abgeklungen ist und er uns dann nächste Woche wieder zur Verfügung steht", sagte Terzic im Vorfeld des Spiels bei Sky. Ryerson habe bereits am Freitag "leichte Erkältungssymptome gezeigt", erklärte der BVB-Coach. "Am Samstag ist er dann aufgewacht und hatte eine Mandelentzündung." Der 25-jährige Ryerson wechselte im Januar nach der Verletzung von Thomas Meunier von Union Berlin zum BVB und stand in den ersten drei Partien nach der Winterpause jeweils über 90 Minuten auf dem Platz. Gegen Freiburg wurde der Norweger links hinten in der Viererkette von Raphael Guerreiro vertreten. Der Portugiese bereitete dabei drei Tore vor.

© imago images BVB, News: Große Freude über Sébastien Hallers Tordebüt Sébastien Haller hätte sich keinen besseren Zeitpunkt für seinen ersten Treffer im Trikot von Borussia Dortmund vorstellen können. "Seit dem ersten Tag war es in meinem Kopf, vor der Gelben Wand zu treffen. Es war der bestmögliche Tag", sagte der Angreifer nach dem 5:1-Erfolg gegen den SC Freiburg. Haller, der nach einer Hodenkrebs-Erkrankung erst zum zweiten Mal in der Startelf stand, hatte ausgerechnet am Weltkrebstag sein erstes Tor für den BVB erzielt. "Dass ich das Tor ausgerechnet an diesem Datum erzielt habe, bedeutet mir sehr viel", sagte Haller bei Sky: "Ich bin glücklich und hoffe, dass ich viele andere Menschen glücklich gemacht habe. Aber der Weg ist lang, und wir werden ihn gehen und hoffentlich noch viele Tore schießen." Insgesamt herrschte bei den Dortmundern große Freude über Hallers besonderen Moment, auch Sebastian Kehl war begeistert. "Man hätte diese Geschichte kaum besser schreiben können", sagte der Sportdirektor. Und Nico Schlotterbeck, der den BVB gegen seinen Ex-Klub in Führung gebracht hatte, schwärmte: "Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper, es war was Außergewöhnliches. Er ist ein unglaublicher Zielspieler, er hat eine brutale Wucht."