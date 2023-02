BVB, News und Gerüchte: Effenberg lobt Terzic für Umgang mit Reus und Hummels

Stefan Effenberg hat sich zu Borussia Dortmunds Reservisten Marco Reus und Mats Hummels geäußert. Der BVB hat die Geschäftszahlen des ersten Halbjahres vermeldet und dabei wieder mehr Gewinn verzeichnet. Und: Edin Terzic könnte gegen Hertha BSC seine Startelf umbauen. Die News und Gerüchte zum BVB.

Dabei hob Effenberg die formstarken Karim Adeyemi und Julian Brandt hervor. "Er ist ein ganz anderer Spieler als noch in der Hinrunde", schrieb Effenberg über Adeyemi, der gegen Chelsea das Siegtor schoss. Auch Brandt performe mittlerweile konstant auf hohem Niveau, weil er spüre, dass der Trainer voll auf ihn setzt. Und auch Emre Can "macht endlich mal die einfachen Sachen und versucht keine Überdinge".

Terzic hatte am Freitag betont, die jüngsten Nicht-Berücksichtigungen der beiden Routiniers beim Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Chelsea nicht "zu negativ" zu sehen. "Wir haben uns jetzt einmal dazu entschieden, die beiden nicht einzusetzen. Wir wissen aber um den Stellenwert der beiden. Es gibt noch so viele Aufgaben, die wir zu bewältigen haben und wo wir die beiden brauchen werden", sagte Terzic .

Der BVB-Coach habe "mutige Entscheidungen getroffen und wurde dafür belohnt", schrieb Effenberg in seiner Kolumne für t-online: "Diese Entscheidungen sind für diese verdienten Spieler sicher nicht einfach. Mir gefällt aber, wie Terzic argumentiert hat. Er sagte, sie müssen sie nicht akzeptieren, aber respektieren. Damit trifft er genau den richtigen Ton."

BVB, News: Verkauf von Sondertrikot legt Online-Shop lahm

Borussia Dortmund wird am Sonntag im Heimspiel gegen Hertha BSC in einem schwarzen Sondertrikot auflaufen. Der Verkaufsstart des limitierten Jerseys am Samstagvormittag führte jedoch zu einer Überlastung des Onlineshops.

Wie die Ruhr Nachrichten berichteten, wurde aufgrund des hohen Andrangs die digitale Warteschlange kurzzeitig gestoppt. Über 180.000 User mussten sich daher in Geduld üben. Auch vor den Fanshops am Stadion und in der Dortmunder Innenstadt bildeten sich lange Schlangen.

Das Sondertrikot erinnert an die Kohle- und Bergbau-Tradition der Region. Bei den silbernen Rückennummern ist zudem der Dortmunder Stadtplan als Muster eingearbeitet. Der Verein wird die am Sonntag beim Spiel gegen Hertha getragenen Trikots zudem für einen guten Zweck versteigern. Der Erlös kommt den Erdbeben-Opfern in der Türkei und Syrien zugute.