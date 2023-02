BVB, News und Gerüchte - Hamann über Reservisten Reus und Hummels: "Keiner ist größer als das Team"

TV-Experte Dietmar Hamann hat die Dortmunder Edelreservisten Marco Reus und Mats Hummels in die Pflicht genommen. Der BVB stellt ein schwarzes Sondertrikot vor. Und: Edin Terzic spricht über die kommende Partie gegen Hertha BSC. Die News und Gerüchte zum BVB.

"Die Mannschaft hat sieben Mal in Folge gewonnen, Reus und Hummels müssen auf ihre Chance warten. Für beide heißt es: trainieren, hart arbeiten und sich in die bestmögliche Verfassung bringen und da sein, wenn sie gebraucht werden", ergänzte Hamann.

BVB, News: Dortmund stellt Sondertrikot vor

Borussia Dortmund wird im Heimspiel gegen Hertha BSC in einem Sondertrikot auflaufen. In den Sozialen Medien präsentierte der BVB schon am Donnerstag auf seinen Accounts einen kurzen Clip, der Elemente des Bergbaus mit Spielszenen und stimmungsvollen Bildern aus dem Stadion kombiniert. Am Ende taucht der Slogan auf: "Weil die Glut hier nie erlischt."

Auf dem Twitter-Profil der Dortmunder wurde das Logo zudem in Schwarz- und Grau-Töne geändert. Am Freitag wurde das Trikot dann auf einer Sonderseite offiziell vorgestellt. Der Vorverkauf in allen Fanshops des Klubs beginnt am Samstag um 10 Uhr. Das Trikot ist komplett in Schwarz gehalten mit einer dezenten Struktur in Kohle-Muster. Die Rückennummer und das Wappen sind Silber. Auf der Rückennummer ist zudem als Muster der Dortmunder Stadtplan zu erkennen.

"Das Trikot erinnert nicht umsonst an das 'Kohle und Stahl'-Sondertrikot aus dem Jahr 2019. Auch wegen der vielen Nachfragen und Bitten, solch ein Trikot noch einmal aufzulegen, haben wir uns für einen Relaunch entschieden und hoffen, dass wir vielen Fans damit eine Freude machen", sagt Geschäftsführer Carsten Cramer.

Bereits Ende 2019 liefen die Dortmunder in einem ähnlichen Trikot auf, das an die Bergbau-Tradition der Region angelehnt war. Die auf 9009 Exemplare begrenzte Sonderedition war unter Fans sehr beliebt und entsprechend schnell vergriffen.