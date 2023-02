BVB, News und Gerüchte: Real Madrid und FC Barcelona sagten offenbar Bellingham ab

Real Madrid und FC Barcelona hatten in der Vergangenheit wohl die Chance, Jude Bellingham zu verpflichten, sollen einem spanischen Scout aber abgesagt haben. Eine Fan-Choreografie vor dem Chelsea-Spiel sorgte für Staunen. Alle News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

BVB, News: Adeyemi und Can freuen sich über Dortmunds Kampfgeist

Nach dem 1:0-Heimsieg gegen den FC Chelsea im Achtelfinale der Champions League freuten sich Karim Adeyemi und Emre Cam beide über den gezeigten Einsatz und den Kampfgeist. "Wir sind etwas schwierig gestartet, haben dann aber gesehen, dass jeder für jeden Kampf, hier absolut etwas geht und das Spiel dann gewonnen", urteilte Adeyemi über den Auftritt von Borussia Dortmund.

Emre Can schlug in dieselbe Kerbe: "Es war nicht unser bestes Spiel, aber wir haben als Mannschaft gekämpft", erklärte Can. In der Vergangenheit habe es Spiele gegeben, bei denen man "als Mannschaft auseinandergegangen" sei. Aber heute haben wir bewiesen, dass einer für den anderen da ist und wir einen Weltklasse-Torhüter haben", schickte er zudem ein großes Lob an Gregor Kobel.

Auch bei sich selbst sieht Can den Einsatz als Grund für die Verbesserung. "Harter und ehrliche Arbeit zahlt sich immer aus", analysierte der defensive Mittelfeldspieler, "ich habe mir für das neue Jahr viel vorgenommen."