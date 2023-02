BVB, News und Gerüchte: Reus offen über Titel-Wunsch - Cramers Einblicke in Internationalisierung

Während sich Marcos Reus nach dem 4:1 gegen die Hertha zum Titel-Wunsch äußerte, gab Geschäftsführer Carsten Cramer im kicker Einblicke in die internationalen Vermarktungspläne der Dortmunder. Die News und Gerüchte des BVB.

Zum zugespitzten Titel-Rennen in der Bundesliga nach der Bayern-Niederlage in Gladbach (2:3) sagte der 33-Jährige: "Ich glaube, vor der Winterpause hat keiner damit gerechnet, dass es jetzt so eng ist vorne" und gab als Ziel offen die Meisterschale aus: "Wir haben alle Lust auf Titel" - doch auch hier relativierte Reus direkt im nächsten Satz: "Und spielen deshalb auch Fußball. Dementsprechend ist es natürlich unser Ziel, auch weiter erfolgreich zu sein."

Auch Teamkollege Julian Brandt freute sich für Reus, der in der Champions League gegen Chelsea auf der Bank gesessen hatte und gegen die Berliner mit einer Vorlage zum 1:0 auf Karim Adeyemi sowie einem direkten Freistoß zum 3:1 geglänzt hatte: "Am meisten freue ich mich heute für Marco Reus, dass er ein sehr schönes Tor geschossen hat."

© imago images

BVB, News: Geschäftsführer gibt Einblicke in Internationalisierung

Der Geschäftsführer von Borussia Dortmund, Carsten Cramer, hat im kicker zum Teil offengelegt, wie der BVB bei der Internationalisierung vorgeht.

Bei der Internationalisierung (...) geht nichts über die Erlebbarkeit und die Anfassbarkeit", sagte der 54-Jährige und analysierte, dass dabei wichtig sei, "sich über die Art und Weise des Auftritts vor Ort Gedanken zu machen". In Asien habe sich die Mannschaft sehr gut "verkauft".

Vorreiter darin, einen internationalen Markt zu erobern, ist jedoch die Premier League. "Wir können nicht in fünf Jahren aufholen, was wir in 20 Jahren verschlafen haben", zeigte sich Cramer kritisch und gab Einblicke in die BVB-Planungen: "Wir haben etwa anfangs überwiegend Freundschaftsspiele gegen Premier-League-Klubs bestritten und sind dabei gewissermaßen im Zug mitgefahren. Wir waren nicht die Lokomotive, aber die Menschen haben bei diesen Spielen gespürt, dass wir als Fußballmannschaft anreisen - und die Engländer als Football Company."

Mit Shinji Kagawa hatten die Dortmunder einst einen "local Hero" - aktuell befindet sich jedoch kein asiatischer Spieler in Reihen des BVB. Cramer analysiert: "Wenn ich keinen local Hero im Team habe, dann messe ich mich mit den stärksten Vereinen des Landes und bringe meine bekanntesten Spieler mit, bei uns im vergangenen Jahr zum Beispiel Mats Hummels oder Marco Reus."

