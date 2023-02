30 Millionen Euro für 3 Tore: Die größten BVB-Flops des Jahrtausends

Im Sommer 2014 wechselte Ciro Immobile vom FC Turin zu Borussia Dortmund, beim BVB sollte er aber nie eine sportliche Heimat finden. Anlässlich seines Geburtstages am 20. Februar präsentiert SPOX eine Auswahl weiterer Spieler, bei denen die Schwarz-Gelben gehörig danebengriffen.

72 Tore hatte der Nigerianer in den Niederlanden geschossen, die Bundesliga war jedoch eine Nummer zu groß. Nach 18 Monaten ging es zurück in die Eredivisie, wo Amoah munter weiter traf (insgesamt 121 Tore).

© imago images

ANDRE BERGDÖLMO

Kam 2003 für 0,3 Millionen Euro von Ajax Amsterdam - Statistiken: 28 Spiele, 0 Tore - Wechselte 2005 ablösefrei zum FC Kopenhagen.

In einer Zeit, in welcher der BVB am Rande der Insolvenz wandelte, sollten es Schnapper wie der Norweger richten. Nur: Bergdölmo fiel fast ausschließlich durch grobe Patzer auf und wurde zwischenzeitlich in die zweite Mannschaft verbannt.