BVB, News und Gerüchte: Nico Schulz angeblich vor Abgang von Borussia Dortmund

Der BVB findet wohl doch noch vor dem Ende der Transfer-Deadline am Dienstag einen Abnehmer für den ausgemusterten Nico Schulz. Es gibt offenbar Gespräche mit einem Team aus der Serie A. Auch Thorgan Hazard steht wohl kurz vor einem Wechsel. Hier gibt es alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

© getty

BVB, Gerüchte: Nico Schulz vor Abgang aus Dortmund

Der BVB hat offenbar einen Abnehmer für Nico Schulz gefunden, der schon länger ein Streichkandidat in Dortmund ist. Wie Sport1 berichtet, befindet sich der Berater des 29-Jährigen in Gesprächen mit Atalanta Bergamo. Die Italiener würden den Deal demnach gerne noch vor der Transfer-Deadline am Dienstag über die Bühne bringen.

Schulz-Berater Roger Wittmann hatte erst am Sonntag bei Bild TV einen Wechsel seines Klienten angekündigt: "Wohin kann ich gleich beantworten, das wissen wir heute noch nicht. Ich glaube, dass das eine unglückliche Ehe ist, die sicher geschieden werden muss."

Der Linksverteidiger stand in dieser Saison in keinem Spiel im Kader des BVB. Im Sommer 2019 wechselte er für 25,5 Millionen Euro nach Dortmund, dort konnte er die Erwartungen allerdings nie gänzlich erfüllen. Sein Vertrag läuft eigentlich noch bis 2024.