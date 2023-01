BVB-Erkenntnisse: Dieser Terzic-Kniff sorgte für den Sieg über Leverkusen

Mit einem 2:0 (1:0)-Sieg über Bayer 04 Leverkusen hat sich Borussia Dortmund im Kampf um den Titel zurückgemeldet. Beim BVB überzeugte vor allem ein Außenverteidiger sowie ein taktischer Kniff von Trainer Edin Terzic. Karim Adeyemi durfte sich darüber hinaus über sein erstes Bundesliga-Tor im schwarz-gelben Dress freuen. Die Erkenntnisse zum BVB-Sieg über Leverkusen.

"Er hat heute signalisiert, dass er wieder von Beginn an spielen kann. Er hatte es sich auch absolut verdient, aufzulaufen. Ich finde, er hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht", fand auch Terzic nach Abpfiff lobende Worte für seinen Schützling. Gleichzeitig spornte er Wolf dazu an, an die Leistung gegen Leverkusen anzuknüpfen. "Daran werden wir ihn jetzt dann auch für die Zukunft messen."

Nichtsdestotrotz kam die Berufung Wolfs in die Startelf für viele überraschend, schließlich hatte auch der 27-Jährige vor dem Jahreswechsel nicht immer restlos überzeugt. Nicht selten mischten sich individuelle Patzer in sein Spiel, vor allem in der Rückwärtsbewegung ließ er hier und da noch zu wünschen übrig.

Während Wolfs Ausfall probierte der Dortmunder Trainer verschiedene Varianten auf den Außenverteidiger-Positionen aus. Mal verteidigten Thomas Meunier und Raphael Guerreiro auf den defensiven Außenbahnen, mal rückte Innenverteidiger Niklas Süle nach Außen. Sogar mit Offensivspieler Thorgan Hazard probierte es Terzic vor der Winterpause links hinten in der Kette. So richtig klappen wollten diese Varianten allesamt nicht. Selbst die auf dem Papier vielleicht stärkste Besetzung mit Guerreiro auf links und Neuzugang Julian Ryerson auf rechts brachte - trotz der (knappen) Siege gegen Augsburg und Mainz - nicht die gewünschte defensive Stabilität.

"Leider ist er zum Ende des letzten Jahres sehr lange ausgefallen. Das haben wir aber zum Glück in den Griff bekommen. Wir haben uns bei ihm langsam herangetastet in der Vorbereitung und in den Freundschaftsspielen", führte Coach Edin Terzic im Anschluss an den Sieg über B04 genauer aus.

Mitte September hatte Marius Wolf vor der Partie gegen Bayer 04 Leverkusen bei einem Pflichtspiel des BVB zuletzt in der Startformation gestanden. Seitdem kam der 27-Jährige nur noch auf vier Kurzeinsätze, in denen er 89 Spielminuten sammelte. Kleinere Infekte, Kreislaufprobleme sowie eine Gleichgewichtsstörung unmittelbar vor der WM-Pause ließen ihn mehrere Spiele verpassen, nachdem er zwischen dem zweiten und siebten Spieltag sechsmal in Folge in der Startelf gestanden hatte.

BVB: Edin Terzics Dreier-Mittelfeld geht voll auf

Nach seiner Gelbsperre kehrte Jude Bellingham natürlich in die Startelf zurück. Doch anstatt den Youngster für Emre Can oder Salih Özcan in die erste Formation zu rotieren, "opferte" Terzic einen seiner Offensivleute. Donyell Malen biss in den sauren Apfel und musste auf der Bank Platz nehmen.

Dabei schien sich die Dreier-Zentrale vor der defensiven Viererkette zunächst nicht wirklich auszuzahlen. Leverkusen schaffte es in der Anfangsviertelstunde in Person von Florian Wirtz, Moussa Diaby und Exequiel Palacios immer wieder gut, sich durch das Zentrum zu kombinieren. Can und Özcan ließen sich immer wieder mit einfachen Bällen überspielen, zwischen Abwehr und Mittelfeld fehlte es an Abstimmung.

Das änderte sich aber dann ab Mitte der ersten 45 Minuten. Vor allem Can fand immer besser ins Match hinein, schloss die Lücken zwischen den Ketten und hielt Bellingham, welcher als leicht offensiverer Box-to-Box-Spieler vor dem Sechser Duo Can/Özcan agierte, den Rücken frei. Leverkusen wurde durch das kompakte BVB-Mittelfeld immer wieder auf die Außenbahnen gezwungen, wo Diaby gegen den überforderten Ryerson zwar einen guten Job machte, insgesamt aber zu ungefährlich blieb.

Bellingham selbst ermöglichte die kompakte, defensiv eingestellte Zentrale wiederum, sich gezielt in das BVB-Angriffsspiel einzuschalten. So war der 19-Jährige an beiden BVB-Treffern direkt beteiligt. Beim 1:0 durch Karim Adeyemi schaltete er schnell um und setzte Julian Brandt per Doppelpass schön in Szene, beim 2:0 nutzte er seinen Freiraum für einen traumhaften Ball auf Wolf, welcher letztlich per Flanke das Eigentor von B04-Innenverteidiger Edmond Tapsoba "vorbereitete".

In der zweiten Hälfte ermöglichte der Dreierblock zudem eine Systemumstellung, nachdem Leverkusen seinerseits auf ein etwas offensiveres 4-2-4 umstellte. Can ließ sich dann zwischen die beiden Innenverteidiger Niklas Süle und Nico Schlotterbeck fallen, wobei sich der BVB in der Rückwärtsbewegung zu einer defensiven Fünferkette formierte. Gleichzeitig ließ sich Bellingham neben Özcan auf die Doppel-Sechs absinken, um das Zentrum weiter zu verstärken.

"Ehrlicherweise konnten wir nicht genau herausfinden, wie Leverkusen starten will. Deshalb wollten wir Emre auf dieser Position haben, um ihn im Notfall auch zwischen die Innenverteidiger fallen lassen zu können. Das hat offensiv und defensiv gut funktioniert. Wir haben dann von hinten eher zu dritt aufgebaut. So konnten wir immer wieder über die Flügel durchbrechen", erläuterte Terzic seine Entscheidung für die Dreier-Konstellation im Mittelfeld.

Für die kommende Woche wird sich der Dortmunder-Trainer aber fürs Erste etwas anderes überlegen müssen. Gegen den SC Freiburg würd Özcan aufgrund seiner fünften Gelben Karte gesperrt fehlen. Dass eine Dreier-Konstellation im Zentrum gegen spielstarke Gegner wie Leverkusen aber funktionieren kann, zeigte die Partie gegen die Werkself durchaus.