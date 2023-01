BVB, News und Gerüchte: Über zehn Anfragen für Dortmunder Wunschspieler?

Der BVB hat im Werben um einen Offensivspieler offenbar große Konkurrenz. Bei zwei Wechselkandidaten sind die Pläne wohl unterschiedlich. Ein Ex-City-Star schwärmt von einem Dortmund-Neuzugang.

BVB, Gerücht: Dortmunder Wunschspieler wohl sehr begehrt

Dass Borussia Dortmund Anthony Elanga von Manchester United interessiert ist, ist keine neue Erkenntnis. Laut Transferexperte Fabrizio Romano könnte sich das Unterfangen, den Flügelspieler auszuleihen, allerdings als schwierig erwiesen. Wie Romano schreibt, seien bereits mehr als zehn Anfragen bei den Red Devils im aktuellen Transferfenster eingegangen.

Neben dem BVB seien unter anderem auch Klubs aus Italien und die PSV Eindhoven an Elanga interessiert, der in der laufenden Saison meist nur zu Kurzeinsätzen kam. Ob United den Schweden allerdings überhaupt ziehen lässt, ist noch offen. "Was in den nächsten Tagen passieren wird, kann ich heute noch nicht sagen. Ich freue mich über dieses Spiel - alles andere werden wir morgen oder übermorgen sehen", sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem Sieg gegen Leverkusen bei DAZN zu den Planungen.