BVB, News und Gerüchte: "Große Bedenken" - wie Youssoufa Moukoko dennoch bei Borussia Dortmund landete

Youssoufa Moukoko wäre beinahe nicht in Dortmund gelandet, weil der BVB "große Bedenken" hatte. Borussia Dortmund ist offenbar doch nicht der klare Favorit im Rennen um Daichi Kamada. News und Gerüchte zu den Schwarz-Gelben gibt es hier.

© imago images

BVB, News: Lars Ricken hatte "große Bedenken" bei Youssoufa Moukoko

Wäre BVB-Talent Youssoufa beinahe nicht in Dortmund gelandet? "Ich hatte damals große Bedenken, ihn zu verpflichten", räumt Lars Ricken im Podcast der Ruhr Nachrichten ein. Mit elf Jahren kickte der Angreifer in Hamburg bei St. Pauli. Ricken habe Skrupel gehabt, einen so jungen Spieler zu holen und aus seinem gewohnten Umfeld zu reißen. Doch der Berater sei auf den BVB zugekommen und habe klargemacht, dass der Wechsel erfolgen solle.

"Sein Berater hat damals zu mir gesagt: 'Ich sehe ihn bei euch, weil ihr bewiesen habt, dass ihr gut mit jungen Spielern umgehen könnt.' Deswegen haben wir ihn bekommen. Also habe ich mich mehr oder weniger breitschlagen lassen, ihn bei uns aufzunehmen", erzählt der Nachwuchschef.

Überzeugen will der BVB seine Talente in Zukunft auch mit einem Ausbau des Trainingsgeländes. "Die Pläne dazu liegen schon in der Schublade, aber dann kam Corona. Deshalb liegen sie erstmal auf Eis", erklärt Ricken. Ihm schweben der Ausbau von Rasenplätzen, eines Athletik- und Reha-Bereichs, der Bau einer Sporthalle und eines Tagesinternats vor, um Spieler besser zwischen Schule und Training betreuen zu können.