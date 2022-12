BVB, News und Gerüchte: Dortmund offenbar an Serie-A-Youngster Joan González interessiert

Der BVB hat offenbar Interesse an einem Youngster aus der Serie A. Lothar Matthäus empfiehlt einen Niederländer als Bellingham-Nachfolger. Außerdem: Donyell Malen muss wohl um seine Zukunft in Dortmund spielen. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

Der 20-Jährige ist im zentralen Mittelfeld zuhause und absolvierte in dieser Saison alle 16 Pflichtspiele für Lecce, wobei er ein Tor erzielte und zwei weitere Treffer vorbereitete.

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Jude Bellingham ist Borussia Dortmund offenbar in der Serie A fündig geworden. Wie die italienische Gazzetta dello Sport berichtet, hat der BVB ein Auge auf Joan González von US Lecce geworfen.

© getty

BVB, News: Matthäus will Gakpo als Bellingham-Nachfolger

Ein weiterer potenzieller Nachfolger von Jude Bellingham könnte, geht es nach Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus, Hollands WM-Star Cody Gakpo sein. In einem Gastbeitrag für die Sport Bild wünscht sich der 61-Jährige den 23-Jährigen zu Dortmund.

"Es gibt noch eine WM-Entdeckung, mit der Dortmund Bellingham vielleicht sogar ersetzen könnte, vermutlich für weniger Geld", schrieb Matthäus dort. "Ich meine den Holländer Cody Gakpo von der PSV Eindhoven."

Dieser hätte "in einer eher defensiv ausgerichteten holländischen Mannschaft auf der vorgezogenen, halblinken Mittelfeldposition gespielt und mit drei Treffern seine Torgefährlichkeit bewiesen", so Matthäus weiter.

Gakpo steht bei Eindhoven noch bis 2026 unter Vertrag. Nach seinen guten Leistungen bei der WM in Katar vermeldeten mehrere Topklubs Interesse an einer Verpflichtung. So sollen unter anderem Real Madrid, Manchester United und der FC Liverpool mit einem Transfer liebäugeln.