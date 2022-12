Transfers: Duo beim FC Bayern auf dem Zettel - spektakuläre Wende bei Zidane?

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist zwar geschlossen, doch die Gerüchteküche kocht. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 15. Dezember.

Die spanische AS will erfahren haben, dass die Beziehung des portugiesischen Superstars mit seinem langjährigen Agenten Jorge Mendes auseinander bricht.

VLADIMIR COUFAL

Nach Informationen von Sky soll Bayer Leverkusen Interesse an einer Verpflichtung des Rechtsverteidigers von West Ham United zeigen. In Leverkusen könnte er bei einem möglichen Abgang von Jeremie Frimpong, der unter anderem mit Manchester United in Verbindung gebracht wird, die entstehende Lücke in der Abwehr schließen.

Der Vertrag des Tschechen ist bei den Hammers noch bis 2024 datiert und neben der Werkself soll es zwei weitere Interessenten aus der Premier League geben.