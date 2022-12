BVB, News und Gerüchte: FC Chelsea signalisiert offenbar Interesse an Stürmer Youssoufa Moukoko

Der FC Chelsea signalisiert offenbar Interesse an Youssoufa Moukoko. Giovanni Reyna äußert sich nach seiner Ausbootung bei der US-Nationalmannschaft. Außerdem: Ein U17-Talent verlängert seinen Vertrag bei Borussia Dortmund. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

Wie The Athletic nun berichtet, soll der FC Chelsea - Dortmunds Gegner im CL-Achtelfinale - den 18-Jährigen schon im Januar an die Stamford Bridge holen wollen. Dem Berichte zufolge hätten einige Premier-League-Klubs den Eindruck, dass die Gespräche zwischen den Blues und Moukoko bereits fortgeschritten seien.

Der Vertrag von BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko läuft am Saisonende aus. Gespräche zwischen dem BVB und der Spieler-Seite gibt es schon lange, eine Einigung aber noch nicht. Bei Borussia Dortmund ist noch unklar, ob man weiterhin mit dem 18-Jährigen planen kann.

© getty

BVB, News: Giovanni Reyna meldet sich zu Wort

Nach Medienberichten über seinen Beinahe-Rauswurf aus der US-Nationalmannschaft während der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar hat sich BVB-Profi Giovanni Reyna zu Wort gemeldet - und dabei sowohl eigene Fehler eingeräumt als auch Kritik an Nationaltrainer Gregg Berhalter geübt. "Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich gebe zu, dass ich mich ein paar Tage lang von meinen Gefühlen leiten ließ", schrieb der 20-Jährige am Montag auf Instagram.

Kurz vor der WM habe ihm Berhalter mitgeteilt, dass seine Rolle beim Turnier begrenzt sein werde, berichtete Reyna. "Ich war am Boden zerstört", gab der offensive Mittelfeldspieler zu. Diese Stimmungslage habe seine Trainingsbereitschaft zwischenzeitlich beeinflusst.

Dafür habe er sich jedoch entschuldigt - und Berhalter sowie seine Mitspieler hätten ihm verziehen. "Danach schüttelte ich meine Enttäuschung ab und gab auf und neben dem Spielfeld alles, was ich konnte", so Reyna.