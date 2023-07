Formel 1: Die legendärsten Funksprüche der F1-Geschichte

Funksprüche gehören zur Formel 1 wie der Boxenstopp. SPOX zeigt die legendärsten Gespräche zwischen den Fahrern und ihren Teams.

Die enttäuschende Saison von Mercedes kam am vergangenen Rennwochenende in Spielberg (Österreich) zu seinem bisherigen Höhepunkt.

Und auch beim Qualifying in Miami beschwerte sich Hamilton per Funk über das Team und forderte "besseres Timing" von Mercedes.

Der Vorfall in Spielberg war allerdings kein Einzelfall. Bereits im vorherigen Saisonverlauf gab Hamilton seine Unzufriedenheit preis. Schon bei einer Pressekonferenz nach dem zweiten Rennen in Saudi-Arabien gab sich der 38-Jährige nicht gerade hoffnungsvoll, was die F1-Saison 2023 angeht. Nachdem ein Reporter fragte, ob Hamilton nach der enttäuschenden Vorsaison glaubt, dass die Silberpfeile dieses Jahr näher an Red Bull dran sein werden, antwortete er ganz trocken: "Nein."

Der Frust bei Mercedes sitzt momentan tief, immerhin liegen die Silberpfeile in der Konstrukteurswertung fast 200 Punkte hinter Red Bull und damit komplett hinter ihren eigenen Erwartungen und Ansprüchen. Das Auto bringt nicht die gewünschte Leistung, die Ergebnisse stimmen nicht und die Stimmung im Team ist dementsprechend angespannt. Das lässt einen großen Fahrer wie Lewis Hamilton natürlich nicht kalt und sorgt für Verzweiflung. In der Fahrerwertung liegt der Brite momentan nur auf Platz 4, 123 Punkte hinter Max Verstappen.

© getty

Formel 1, Funksprüche: Wer hat sich in dieser Saison noch beschwert?

In dieser F1-Saison gab es aber noch andere Fahrer, die ihren Frust per Funkspruch rausgelassen haben. Da wäre einmal Ferrari-Fahrer Carlos Sainz, der seine Unzufriedenheit zur strategischen Ausrichtung der Scuderia beim GP von Monaco zum Ausdruck brachte. "Was? Scheiße! Das ist genau, was ich gesagt habe! Genau, was ich gesagt habe!", schimpfte Sainz, als er nach einem Reifenwechsel wieder zwischen Esteban Ocon und Lewis Hamilton landete - das wollte man eigentlich verhindern.

Und auch neben der Strecke kam es im Rennkalenderjahr 2023 schon zu einem Ausraster vom führenden Max Verstappen. Nach dem Sprint-Rennen in Aserbaidschan warf der Niederländer Mercedes-Fahrer George Russell eine unangebrachte Fahrweise kurz nach Rennstart vor und beleidigte ihn als "Arschloch".