Formel 1 - Power-Ranking nach dem Spanien-GP: Die viel Kritisierten feiern Befreiungsschläge

Die Formel 1 ist wieder in vollem Gange. Rennen für Rennen checkt SPOX die Leistungen der 20 Piloten und bewertet diese. Wer hat überzeugt? Wessen Performance war eher dürftig? Das Power Ranking zur Saison 2023.

Bislang sind acht von insgesamt 23 Saisonrennen absolviert, wobei der sechste Saisonlauf in der Emilia-Romagna aufgrund der starken Regenfälle abgesagt werden musste. Zuletzt war die Formel 1 beim Großen Preis von Spanien zu Gast. Der nächste Stopp ist nun am Wochenende steht vom 16.-18. Juni in Montreal an, wo der Große Preis von Kanada ausgetragen wird. Formel 1, Großer Preis von Kanada 2023: Der Zeitplan Tag Uhrzeit Event Freitag, 16.06.2023 19.30 Uhr 1. Freies Training 23 Uhr 2. Freies Training Samstag, 17.06.2023 18.30 Uhr 3. Freies Training 22 Uhr Qualifying Sonntag, 18.06.2023 20 Uhr Rennen

© getty Formel 1, Power Ranking: Unsere Wertung des Großen Preis von Spanien 2023 Platz Fahrer Punkte 1 Max Verstappen (Red Bull) 25 Punkte 2 Lewis Hamilton (Mercedes) 18 Punkte 3 Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 15 Punkte 4 Lance Stroll (Aston Martin) 12 Punkte 5 Carlos Sainz (Ferrari) 10 Punkte 6 George Russell (Mercedes 8 Punkte 7 Esteban Ocon (Alpine) 6 Punkte 8 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 4 Punkte 9 Pierre Gasly (AlphaTauri) 2 Punkte 10 Fernando Alonso (Aston Martin) 1 Punkt Hier kommt Ihr zum tatsächlichen Rennergebnis des Spanien-GP.

Hier kommt Ihr zum aktuellen Punktestand in der WM-Wertung. Formel 1: Unser Power Ranking nach dem Großen Preis von Spanien der Saison 2023 Die Top Ten

© getty Platz 10 - Lance Stroll (Aston Martin): 22 Punkte (war 14.) Punkteübersicht GP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 P 10 0 0 0 0 / 0 12 / / / / / / / / / / / / / / / Fünf Rennen blieb der Kanadier ohne Punkte, beim Großen Preis von Spanien wird er im Power Ranking zum ersten Mal seit dem Saisonauftakt in Bahrain mit Zählern bedacht. Das hat er sich auch verdient, er überzeugte schließlich mit einem fehlerfreien Auftritt. In der Qualifikation legte er mit einem starken fünften Platz den Grundstein, am Tag darauf kam er dann als Sechster ins Ziel. Auf den ersten Blick mag das nach einem nicht sonderlich starken Rennen aussehen, mit Pérez und Russell starteten aber zwei Piloten mit deutlich besserem Material hinter ihm. Dass er sie nicht halten konnte, kann man ihm kaum zur Last legen. Lobend zu erwähnen ist auch, dass er das gesamte Wochenende über im Vergleich zu Alonso stärker war. Offenbar gelang es Stroll, sich besser an das schwächere Gesamtpaket des Aston Martin in Barcelona anzupassen.

© getty Platz 10 - Carlos Sainz (Ferrari): 22 Punkte (war 13.) Punkteübersicht GP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 P 2 0 4 4 2 / 0 10 / / / / / / / / / / / / / / / Startplatz zwei am Samstag ist gleichbedeutend mit der Bestnote, schließlich wurde der Spanier nur von Verstappen geschlagen. Das gelingt sowohl in der Quali als auch im Rennen dieser Tage nur den Allerwenigsten. Sein Rennsonntag mag mit P5 in der Endabrechnung ebenfalls nicht prickelnd aussehen, doch war der Platz hinter den beiden Red Bulls und Mercedes' das Maximum, was Sainz einfahren konnte. Dem Ferrari fehlt es vor allem im Longrun schlichtweg an Speed, um auch mal ein Wörtchen ums Podest mitreden zu können. Auch die etwas alternativere Strategie gegenüber Pérez und Russell war nicht von Erfolg gekrönt. Letztlich verbrachte auch der Spanier die gesamte Renndauer damit, seine Reifen zu schonen. "Wahrscheinlich ist diese Art von Strecke nicht gut für uns. Wir wissen, dass das eine Schwäche unseres Autos ist", bilanzierte Sainz nach seinem Heimrennen.

© getty Platz 9 - Lando Norris (McLaren): 26 Punkte (war 9.) Punkteübersicht GP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 P 0 0 12 8 0 / 8 8 / / / / / / / / / / / / / / / Am Samstag war der junge Engländer mit dem dritten Startplatz die große Überraschung, in Zählbares konnte er die gute Ausgangslage aber nicht umsetzen. Schuld daran trifft ihn dennoch nur bedingt. So kollidierte Norris unmittelbar nach dem Start mit Hamilton, wobei er sich seinen Frontflügel stark beschädigte. McLaren bat ihn umgehend an die Boxengasse, was ihn bis ans Ende es Feldes zurückfallen ließ. Sein Ärger darüber hielt sich in Grenzen, auch weil der Speed des Autos wohl ohnehin nicht für Punkte aus eigener Kraft gereicht hätte. Man habe bei McLaren nicht damit gerechnet, das gute Ergebnis vom Samstag wiederholen zu können, meinte Norris nach Rennende.

© getty Platz 8 - Pierre Gasly (Alpine): 32 Punkte (war 7.) Punkteübersicht GP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 P 1 4 0 0 15 / 10 2 / / / / / / / / / / / / / / / Obwohl der Franzose in der Qualifikation die viertbeste Zeit auf das Tableau knallte, ging er lediglich von Startplatz zehn aus ins Rennen. Zu "verdanken" hatte er dies zwei Behinderungen am Samstag, als er zunächst Sainz und wenig später auch Verstappen im Weg stand. Hauptschuld für solche Vergehen hat in der Regel das Team, schließlich muss sich der Pilot im Cockpit primär auf das Fahren konzentrieren und hat keinen Überblick über die Situation der anderen Fahrzeuge auf der Strecke. Gaslys Rennen war dann von P10 aus ziemlich unspannend. Seine Position hielt er über die gesamte Renndauer und sicherte so sich und seinem Team immerhin noch einen WM-Zähler. Was von P4 aus möglich gewesen wäre, steht dann wieder auf einem anderen Blatt.

© getty Platz 7 - George Russell (Mercedes): 36 Punkte (war 8.) Punkteübersicht GP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 P 0 10 8 0 10 / 0 8 / / / / / / / / / / / / / / / Für Mercedes und speziell Russell startete das Wochenende am Samstag mit einem absoluten Aufreger. In Q2 zog der junge Brite auf der Start- und Zielgeraden etwas zu weit nach links rüber und bemerkte nicht, dass Teamkollege Hamilton bereits neben ihm war. Es kam zum Kontakt, glücklicherweise aber ohne weitreichende Folgen. Für Russell sollte es dennoch eine schwierige Qualifikation werden, schließlich kam er nicht über einen enttäuschenden zwölften Rang hinaus. Sein schnellster Run war einfach zu langsam, um in die Top Ten und damit das Q3 einzuziehen. Dass Russell in unserem Ranking dennoch den sechsten Rang belegt, hat er seinem starken Sonntag zu verdanken. Dort brachte er die PS seines Mercedes ohne Fehl und Tadel auf die Straße und belohnte sich mit einem Podestplatz. Besonders stark war dabei sein Start, als er nach nur drei Umläufen schon bis auf Rang sechs vorgefahren war.

© getty Platz 6 - Esteban Ocon (Alpine): 45 Punkte (war 6.) Punkteübersicht GP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 P 0 8 0 0 6 / 25 9 / / / / / / / / / / / / / / / Die Fabelleistung der vergangenen Woche konnte Ocon nicht wiederholen, dennoch zeigte er in Barcelona eine weitere gute Leistung, mit der er sich in der unteren Hälfte der Top Ten im Power Ranking festbeißt. In der Qualifikation ging es für ihn dank der Strafversetzung von Teamkollege Gasly einen Platz weiter nach vorne. P6 über die gesamte Renndauer zu halten, stellte sich aber als ein schwieriges Unterfangen heraus. Dass Pérez und Russell auf Dauer nicht zu halten waren, war bereits vor Rennstartrelativ klar. Darüber hinaus musste Ocon auch Alonso passieren lassen. Möglichkeiten zur Verteidigung hatte der Franzose dabei nur bedingt, schließlich waren die Autos um ihn herum einfach schneller. Gut für ihn war ohne Frage der frühe Schaden an Norris' Wagen.

© getty Platz 5 - Charles Leclerc (Ferrari): 52 Punkte (war 5.) Punkteübersicht GP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 P 15 15 0 18 0 / 4 0 / / / / / / / / / / / / / / / Zum ersten Mal seit 2019 scheiterte der Monegasse in Barcelona im ersten Abschnitt des Qualifying-Segments. Wie es so weit kommen konnte, konnte sich Leclerc auch danach nicht so Recht erklären, äußere Umstände spielten aber wohl keine Rolle. Vor allem in Linkskurven hatte er "einfach keinen Grip". Wirklich besser sollte es im Rennen nicht werden. Unmittelbar vor dem Start entschied man sich bei Ferrari nämlich, das komplette Heck von Leclercs Boliden zu tauschen, was ein Losfahren aus der Boxengasse zur Folge hatte. Von P20 kommend war der Monegasse dann auf ein chaotisches Rennen angewiesen, welches es nicht geben sollte. Ähnlich wie Sainz hatte er weite Teile mit seinen Reifen zu kämpfen, wodurch das Überholen und Pushen noch einmal schwerer wurde. Am Ende reichte es knapp nicht für die Punkte, für Zähler hier im Ranking war er so oder so nicht gut genug.

© getty Platz 4 - Sergio Pérez (Red Bull): 72 Punkte (war 3.) Punkteübersicht GP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 P 12 25 2 25 8 / 0 0 / / / / / / / / / / / / / / / Nicht ganz so schwach wie noch in Monaco, aber ganz weit entfernt von der Form, welche er noch vor ein paar Wochen hatte, lieferte Pérez in Barcelona ab. Wie schon in Monte Carlo verbaute er sich ein gutes Wochenende mit einem dicken Patzer im Qualifying. Dort erlaubte er sich in Q2 einen unnötigen Ausritt ins Kiesbett, der ihm die Reifen im finalen Versuch ruinierte. Dass letztlich 0,05 Sekunden zum Zehntplatzierten Hülkenberg fehlten, ist auf jeden Fall bitter. Ein RB-Pilot darf selbstverschuldet dennoch niemals in Q2 ausscheiden. Das Rennen war dann wieder mehr der "alte" Pérez, auch wenn er gewiss keine Bäume ausriss. In einem Red Bull von P11 bis auf P4 nach vorne zu fahren, ist beinahe schon erwartbar - vor allem wenn der Teamkollege an der Spitze einsam seine Kreise fährt.

© getty Platz 3 - Lewis Hamilton (Mercedes): 79 Punkte (war 4.) Punkteübersicht GP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 P 6 2 25 12 1 / 15 18 / / / / / / / / / / / / / / / Es ist die unaufgeregte und fehlerlose Art, die Hamilton in diesen Tagen zu neuen Bestleistungen verhilft. Der Ex-Weltmeister sorgt keineswegs für die sonderlich spektakulären Szenen während eines Rennwochenendes, wie kaum ein Anderer fährt er aber seinen Stiefel herunter. Kleine Abzüge gibt es für seinen Samstag, als er sich von Sainz, Norris und Gasly abkochen ließ. Der Mercedes ist in diesem Jahr gewiss kein Auto für die Qualifikation, schneller als ein McLaren sollte Hamilton auf eine Runde aber dennoch sein. Am Sonntag erledigte sich das Problem mit Norris von selbst (Schuld hat Hamilton hier absolut keine), Sainz legte sich der Engländer dann zurecht, ehe er im ersten Stint per Überholmanöver vorbeizog. Danach geriet sein zweiter Platz nie mehr wirklich in Gefahr, nach vorne ging gegen Verstappen ohnehin nichts.

© getty Platz 2 - Fernando Alonso (Aston Martin): 102 Punkte (war 1.) Punkteübersicht GP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 P 25 12 18 15 18 / 12 1 / / / / / / / / / / / / / / / Zum ersten Mal in diesem Jahr landet Alonso in unserem Ranking nicht unter den besten vier Piloten - und das ausgerechnet beim Heimrennen in Spanien. Vor allem in der Qualifikation leistete sich der eigentlich so sichere Routinier einen fatalen Fahler. Zunächst demolierte er sich - ähnlich wie Pérez - bei einem Ausritt ins Kiesbett den Unterboden, bei seinem finalen Versuch in Q3 schlichen sich dann zwei weitere Fahrfehler ein, die ihn den Sprung in die zweite Startreihe kosteten. Tags darauf war dann auch in Alonsos Paradedisziplin, dem Rennen, erstaunlich wenig drin. Der Spanier begründete dies mit fehlender Pace. "Wir hatten mit dem Soft Probleme und waren dann auch mit dem harten Reifen nicht schnell genug", meinte er.

© getty Platz 1 - Max Verstappen (Red Bull): 124 Punkte (war 2.) Punkteübersicht GP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 P 18 18 10 10 25 / 18 25 / / / / / / / / / / / / / / / Wer soll diesen Max Verstappen denn bitteschön aufhalten? Nach etwas turbulenteren Anfangswochen performt der Niederländer seit einigen Rennen in seiner eigenen Liga. Gut für ihn: Einen konstant performenden Konkurrenten gibt es kaum. Während Teamkollege Pérez offenbar mental nicht für einen Titelkampf geschaffen ist, nehmen sich Alonso und die beiden Mercedes gegenseitig die Zähler weg. Viel mehr gibt es bei Verstappen auch nicht zu berichten. Für Quali und Rennen würde er die glatte Schulnote eins bekommen. Ohne Frage hat er mit dem Red Bull die besten Voraussetzungen, die erfolgreiche Umsetzung muss aber auch gekonnt sein. Die weiteren Plätze

© getty Platz 12 - Kevin Magnussen (Haas): 18 Punkte (war 10.) Punkteübersicht GP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 P 0 6 0 0 12 / 0 0 / / / / / / / / / / / / / / / In kleinen aber kontinuierlichen Schritten geht es für den Dänen Woche für Woche einen Rang weiter nach unten im Power Ranking. Die individuelle Leistung Magnussens ist dabei sehr schwer einzuschätzen, schließlich hat er stark mit dem schwachen Haas zu kämpfen. Ankreiden muss sich der Haas-Pilot aber ganz klar seine Schwäche im Qualifying. Nicht zum ersten Mal in diesem Jahr wurde er dort von Hülkenberg in die Schranken verwiesen - über acht Zehntel lagen zwischen den jeweiligen Bestzeiten der beiden Piloten.

© getty Platz 13 - Guanyu Zhou (Alfa Romeo): 16 Punkte (war 18.) Punkteübersicht GP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 P 0 0 1 0 0 / 0 15 / / / / / / / / / / / / / / / Der Chinese gesellt sich nach Stroll und Sainz zu den Piloten, denen nach zuletzt viel kritisierten Auftritten eine Art Befreiungsschlag gelang. Mit einem ganz, ganz starken Auftritt macht er hier im Ranking auch einen gewaltigen Satz von 18 auf 13. Nach eher durchschnittlicher Quali, als er mit P13 nicht schlecht, aber auch nicht sonderlich herausragend abschnitt, fuhr er am Sonntag fehlerfrei und belohnte sich mit zwei WM-Punkten. Seiner Einschätzung nach war Spanien gar sein bestes Rennen überhaupt gewesen.

© getty Platz 14 - Nico Hülkenberg (Haas): 15 Punkte (war 11.) Punkteübersicht GP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 P 0 0 15 0 0 / 0 0 / / / / / / / / / / / / / / / Ähnlich wie Magnussen kämpft auch der Deutsche mit den großen Schwierigkeiten, in denen Haas steckt. Während sich Mick Schumacher im vergangenen Jahr noch über Dinge wie verpatzte Strategie-Entscheidungen echauffieren konnte, fehlt den US-Amerikanern 2023 vor allem eine Menge Speed. Erschwerend hinzu kommt dann die Tatsache, dass der Haas nicht gerade schonend mit den Reifen umgeht. So konnte Hülkenberg im Qualifying auf eine Runde gesehen problemlos mit dem vorderen Mittelfeld mithalten, sobald es aber über eine längere Distanz geht, sieht man kein Land mehr. "Leider war der Verschleiß der Reifen zu hoch und wir mussten drei Stopps einlegen, während die Konkurrenz das nicht tat. In den Longruns müssen wir noch einige Hausaufgaben machen und eine gewisse Pace finden", analysierte Hülkenberg nach Rennende.

© getty Platz 15 - Oscar Piastri (McLaren): 14 Punkte (war 12.) Punkteübersicht GP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 P 0 0 6 2 0 / 6 0 / / / / / / / / / / / / / / / Dem McLaren fehlte es in Barcelona einfach an Tempo, was auch der Australier schmerzlich zu spüren bekam. Positiv hervorzuheben ist sein ordentlicher achter Platz am Samstag, auch wenn er Teamkollege Norris mit P3 deutlich unterlegen war. Das Rennen sah dann lange Zeit ebenfalls nicht verkehrt aus, im letzten Stint waren andere Fahrzeuge aber einfach schneller.

© getty Platz 16 - Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 13 Punkte (war 15.) Punkteübersicht GP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 P 0 1 0 6 0 / 2 4 / / / / / / / / / / / / / / / Einige werden zurecht die Frage stellen, warum der Japaner mit einem elften Platz im Rennen trotzdem hier im Ranking in die Punkte kommt. Nun, Tsunoda war tatsächlich über weite Strecken des GPs sehr stark unterwegs und verpasste WM-Zähler lediglich aufgrund einer sehr harten Fünf-Sekunden-Zeitstrafe gegen ihn. Im Duell gegen Zhou ging Tsunoda nach Meinung der Stewards etwas zu harsch im Zweikampf zur Sache, weshalb er sanktioniert wurde. Der Japaner selbst bezeichnete die Strafe als "lächerlich. Es fühlt sich wirklich unfair an."

© getty Platz 17 - Alexander Albon (Williams): 9 Punkte (war 15.) Punkteübersicht GP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 P 8 0 0 1 0 / 0 0 / / / / / / / / / / / / / / / Von einer "angenehmen Überraschung" zu sprechen ist nach P16 im Rennen nicht unbedingt ein Ausdruck der eigenen Stärke. Um es aber vorwegzunehmen: An Albon lag es gewiss nicht, dass Williams einmal mehr keine WM-Zähler einfuhr. Im Vergleich zur Konkurrenz ist man einfach nicht schnell genug.

© getty Platz 17 - Valtteri Bottas (Alfa Romeo): 9 Punkte (war 15.) Punkteübersicht GP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 P 4 0 0 0 4 / 1 0 / / / / / / / / / / / / / / / Während der Teamkollege glänzte, erlebte der Finne einen absolut rabenschwarzen Tag. Bottas selbst sprach von Problemen am Auto, die ihn in keinen richtigen Rhythmus kommen ließen: "Für mich ist es ziemlich klar, dass etwas nicht in Ordnung war. Ich glaube, mir fehlte mehr als eine Sekunde pro Runde. Ich rutschte einfach nur herum."

© getty Platz 19 - Logan Sargeant (Williams): 0 Punkte (war 19.) Punkteübersicht GP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 P 0 0 0 0 0 / 0 0 / / / / / / / / / / / / / / / Weder in der Qualifikation noch im Rennen kommt der US-Amerikaner auch nur Ansatzweise auf das Niveau von Teamkollege Albon. Ein Empfehlungsschreiben gibt er damit nicht ab, auch wenn es zugegeben verdammt schwer ist, in einem Williams Argumente zu sammeln.

© getty Platz 19 - Nyck de Vries (AlphaTauri): 0 Punkte (war 19.) Punkteübersicht GP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 P 0 0 0 0 0 / 0 0 / / / / / / / / / / / / / / / Für Punkte reicht es hier im Ranking einmal mehr nicht, dafür müsste dem Niederländer wohl endlich mal der Sprung in die Punkteränge gelingen. Trotzdem war das Wochenende von De Vries nicht schlecht. Die Warnung der Bosse scheint gewirkt zu haben - zumindest präsentiert sich der AlphaTauri-Pilot mittlerweile fehlerfrei.