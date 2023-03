Im Rahmen des Grand Prix von Australien wird morgen Früh das Qualifying absolviert. SPOX zeigt, wer es live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

In der Formel 1 geht es am morgigen Samstag, den 1. April, beim Grand Prix von Australien mit zwei Sessions weiter. Zuerst steigt auf dem Albert Park Circuit in Melbourne nachts um 3.30 Uhr das 3. Freie Training, danach, um 7 Uhr, wird es zum ersten Mal richtig spannend, wenn im Qualifying um die Startpositionen für das Rennen am Sonntag gekämpft wird.

© getty Morgen Früh steigt in Melbourne das Qualifying. Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Australien live im TV und Livestream? Mehrere Optionen werden geboten, um morgen beim Qualifying in Australien live mit dabei zu sein. In Deutschland besitzt jedoch nur ein einziger Anbieter die Exklusivrechte an der Formel 1, somit auch am Qualifying: Sky. Wie im vergangenen Jahr zeigt der Pay-TV-Sender alle Sessions im TV und im kostenpflichtigen Livestream. Um die Action auf dem Asphalt nicht zu verpassen, müsst Ihr um 6.30 Uhr den Sender Sky Sport F1 (HD) anmachen. Um diese Uhrzeit beginnt nämlich die Übertragung, durch die Vorberichterstattung und das Qualifying selbst begleitet Euch das Duo, bestehend aus Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher. Was den Livestream bei Sky betrifft, wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder Zugriff auf den Streamingdienst WOW benötigt. Die Formel-1-Saison mit WOW LIVE-SPORT ABO streamen. Grundsätzlich ist es auch möglich, das Qualifying auf dem Albert Park Circuit im Free-TV zu sehen. Allerdings nicht bei einem deutschen Sender, da RTL keine Rechte mehr für die Motorsportkönigsklasse besitzt, sondern bei einem österreichischen Sender. Konkret: bei ServusTV. Der Privatsender teilt sich im Alpenland weiterhin die Übertragungsrechte mit dem ORF, der am vergangenen Wochenende beim Grand Prix von Saudi-Arabien noch im Einsatz war. So können auch Deutsche den österreichischen Sender empfangen. Weiters bietet auch F1TV beide Sessions (neben dem Qualifying auch das 3. Freie Training) live an. Allerdings ist der Zugang zum Streamingdienst der Formel 1 mit einigen Hürden versehen. Zum einen ist das dafür benötigte Abonnement mit Kosten verbunden, zum anderen können nur die, die bereits ein Abo haben, die Live-Übertragungen nutzen. Wegen der Sky-Exklusivrechte sind keine neuen Abos möglich.

© getty Fernando Alonso zählt mit seinen 41 Jahren weiterhin zur Formel-1-Elite. Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Australien live im TV und Livestream? Wichtigste Infos Grand Prix: Großer Preis von Australien

Großer Preis von Australien Datum: 31. März 2023 - 2. April 2023

31. März 2023 - 2. April 2023 Ort: Melbourne, Australien

Melbourne, Australien Strecke: Albert Park Circuit

TV: Sky, ServusTV (Österreich)

Livestream: SkyGo, WOW, ServusTV (Österreich), F1TV (nur Bestandskunden)

Liveticker: SPOX

© getty Der Albert Park Circuit besteht aus zehn Rechts- und sechs Linkskurven. Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Australien live im TV und Livestream? Strecke im Steckbrief Insgesamt 58 Runden müssen die Fahrer übermorgen im Rennen absolvieren. Eine Runde auf dem Albert Park Circuit ist 5.303 Meter lang und besteht aus zehn Rechts- sowie sechs Linkskurven. Streckenname Albert Park Circuit Länge 5.303 Meter Runden 58 Distanz 307,574 km Rechtskurven 10 Linkskurven 6