Handball-EM: "Mit ihm ist nichts besser geworden!" Warum für Bundestrainer Alfred Gislason der Job auf dem Spiel steht

Hanning über Gislason: "Mit ihm ist nichts besser geworden"

"Ich habe mitnichten eine Anti-Haltung zu Alfred Gislason. Ich habe ein sehr gutes und sehr ehrliches Verhältnis zu ihm. Eine Trainer-Diskussion, wie sie jetzt von manchen geführt wird, mit nur noch drei, vier Trainingseinheiten bis zur EM, ist einfach falsch. Insofern bin ich Lager Gislason. Aber ich sage auch: Mit ihm ist nichts besser geworden als mit Christian Prokop. Nicht von den Platzierungen und nicht von der Entwicklung."

Diese bereits Ende Mai in der FAZ getätigte Aussage von Bob Hanning schlug im deutschen Handball-Kosmos hohe Wellen. Und mit Fakten lassen sich die Sätze des ehemaligen DHB-Vizepräsidenten, dessen Worte nach wie vor Gewicht haben, auch sieben Monate später nicht wirklich widerlegen.

Gislason hat im Vergleich mit seinem im Februar 2020 entlassenen und viel kritisierten Vorgänger Prokop genauso viele Siege (38:38) eingefahren und mehr Niederlagen (17:10) kassiert. Die Anzahl der Unentschieden (4:5) fällt nicht wirklich ins Gewicht.

Auch die Turnierbilanz spricht nicht für Gislason. Nach einer enttäuschenden EM 2018 in Kroatien, als die DHB-Auswahl als Titelverteidiger angetreten lediglich Platz neun erreichte, sprangen unter Prokop durchaus solide Resultate heraus: Platz vier bei der gemeinsam mit Dänemark ausgetragenen WM 2019 und Rang fünf bei der EM 2020 in Norwegen, Österreich und Schweden.

Und Gislason? Der startete bei der Weltmeisterschaft 2021 in Ägypten mit der schlechtesten Platzierung (Rang 12) der deutschen WM-Geschichte. Es folgten Rang sechs bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio, Platz sieben bei der EM 2022 in Ungarn und der Slowakei sowie Rang fünf bei der WM 2023 in Polen und Schweden.