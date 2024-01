Handball-EM: "Von Natur aus ein Biest!" Andreas Wolff wundert sich über Mitspieler

© getty

Handball-EM - X-Faktor I: Sebastian Heymann

Es gab nur Andeutungen in der Mixed Zone der Kölner Lanxess Arena, so recht wollte aber niemand die Katze aus dem Sack lassen. Gislasons Ansprache sei vor der Partie gegen Ungarn äußerst emotional und auch positiv persönlich gewesen, ließen mehrere Spieler durchblicken. Ganz besonders im Fall von Sebastian Heymann.

"Er hat heute morgen im Videoraum und auch nochmal vor dem Spiel zu mir gesagt, was er von mir sehen möchte. Dass ich mit Überzeugung aufs Tor gehe, dass ich alles reinschmeiße, was ich habe, dass ich mir keine Gedanken machen soll, ich bei ihm Fehler machen darf und er vollstes Vertrauen in mich hat. Mit diesem Vertrauen bin ich ins Spiel gegangen und habe - glaube ich - einen guten Job gemacht", sagte Heymann selbst dazu.

In der Tat: Der 25-jährige Rückraumspieler von Frisch Auf Göppingen verwandelte alle seine vier Würfe und packte in der Abwehr beherzt zu. Es war ganz klar seine bisher beste Leistung in diesem Turnier.

"Heymann ist zum ersten mal so richtig in seinen Spielfluss gekommen", meinte Gislason und ergänzte: "Ich finde, dass er sein Potenzial und seine Möglichkeiten oft viel zu wenig ausnutzt. Mit diesem Körper ist er normalerweise nicht zu stoppen, wenn er sich nicht selbst stoppt. Er hat wahrscheinlich den härtesten Wurf der ganzen EM und den soll er auch einsetzen. Das hat er heute gemacht, das hat mich riesig gefreut."