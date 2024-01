Handball-EM: "Verdammt nochmal!" Diese Diskussion geht Alfred Gislason auf die Nerven

© getty

Handball-EM - DHB-Team: Der Plan mit Philipp Weber geht schief

"Alfred muss doch den Weber jetzt mal bringen", hatte der frühere Nationalspieler Stefan Kretzschmar bereits nach dem 26:24-Sieg gegen Island im Dyn-Talk "Harzblut" gefordert.

Gislason "gehorchte", brachte Philipp Weber gegen Österreich sogar von Beginn an als Spielmacher. Der Grund war aber freilich nicht "Kretzsches" Aufforderung, sondern die Tatsache, dass sich Juri Knorr, der nach dem Spiel übrigens ziemlich angefressen war, in den vergangenen Tagen mit einer leichten Erkältung herumplagen musste.

Das Vorhaben ging komplett in die Hose. Zwei offene Würfe vergeben, ein Stürmerfoul und ein Ballverlust - das war leider alles, was Weber beitrug. Nach etwas mehr als zwölf Minuten musste Knorr ran, der den deutschen Angriff zwar auch nicht in Schwung brachte, mit sechs Toren aber immerhin bester deutscher Werfer war.

"Ich kann nicht sagen, dass das super war", sagte Gislason und wählte damit für den gescheiterten Versuch, Knorr eine Pause zu gönnen, eine äußerst vornehme Formulierung. Apropos Pause: In den vergangenen Tagen wurden viele Diskussionen darüber geführt, dass einige DHB-Spieler wegen der vielen Einsatzzeiten offensichtlich müde seien. Das ist auch dem Isländer nicht entgangen, was er von sich aus ansprach.

"Man redet viel darüber, dass der ein oder andere Spieler sehr müde sei. Da sage ich: Verdammt nochmal, bei Österreich spielen Nikola Bilyk und Lukas Hutecek seit Beginn dieses Turniers 60 Minuten hinten und vorne durch. Das müssen meine Jungs einfach aushalten", so der 64-Jährige.

Es folgte der Moment auf der Pressekonferenz, in dem Gislasons Blick vorübergehend isländisch eisig wurde. Ein Journalist hatte gefragt, ob er das Risiko, was die vergleichsweise vielen Wechsel betrifft, in den kommenden Spielen wieder minimieren werde.

"Das ist doch eigenartig", antwortete Gislason und ergänzte nicht böse, sondern souverän: "Wenn ich nicht wechsle, dann kommt die Frage, warum ich nicht mit dem oder dem mal spiele. Dann gebe ich Knorr ein bisschen Pause und dann kommt die Frage, ob das nicht zu riskant sei. Das ist super, aber irgendwas müsst ihr ja schreiben."