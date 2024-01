Das DHB-Team muss heute in der Hauptrunde bei der Handball-EM gegen die ungarische Auswahl ran. Bei SPOX seid Ihr live mit dabei.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Handball EM: Deutschland vs. Ungarn heute im Liveticker - vor Beginn

vor Beginn Die Mannschaft von Alfred Gislason musste sich am vergangenen Samstag mit einem 22:22-Unentschieden gegen Österreich zufrieden geben und steht nun unter Zugzwang, will man noch das Halbfinale erreichen. Ein Sieg gegen Ungarn, das zuletzt Kroatien schlagen konnte, ist so gut wie Pflicht.

vor Beginn Die Partie geht um 20.30 Uhr in der Kölner Lanxess Arena los.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Hauptrundenspiel bei der Handball-EM zwischen Deutschland und Ungarn.