PSG vs. Kielce heute live, Übertragung: Halbfinale Handball Champions League Final Four im TV, Livestream und Liveticker

Paris Saint-Germain trifft heute im Halbfinale der Handball-Champions-League auf den polnischen Klub KS Kielce. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie des Final Fours live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die nationalen Meisterschaften sind vorüber, nun kann sich die gesamte Handballwelt auf das Final Four der Champions League fokussieren. Das Finalturnier für den Titel der Königsklasse geht am heutigen Samstag, den 17. Juni, los. Beide Halbfinalspiele werden heute ausgetragen, um 18 Uhr ist der französische Meister Paris Saint-Germain gegen KS Kielce, seinerseits polnischer Meister, gefragt.

Die Partie dient zur Ermittlung des zweiten Finalgegners, im ersten Halbfinale treffen um 15.15 Uhr der SC Magdeburg und Titelverteidiger FC Barcelona aufeinander.

Nachdem alle Spiele des Finalturniers in der Kölner Lanxess Arena über die Bühne gehen, ist dies auch beim Halbfinale zwischen PSG und Kielce der Fall.

PSG vs. Kielce heute live, Übertragung: Halbfinale Handball Champions League Final Four im TV und Livestream

Während in Deutschland Sky die Spiele der Bundesliga überträgt, ist in Sachen Champions League DAZN der richtige Ansprechpartner. Alle vier Spiele - dabei ist auch egal, wie der SC Magdeburg abschneidet und ob es ein Finale ohne deutsche Beteiligung geben wird - sind live und in voller Länge beim Streamingdienst zu sehen.

Die also, die Interesse am heutigen Halbfinale zwischen PSG und Kielce haben, müssen DAZN einschalten, um keine Sekunde zu verpassen. Um 17.45 Uhr, eine Viertelstunde vor Spielbeginn, beginnt die Übertragung der Vorberichterstattung. Während des Spiels wird Uwe Semrau als Kommentator eingesetzt. Er wird von der Torwartlegende und Weltmeister Jogi Bitter (Experte) unterstützt.

Wer auch das Halbfinale zwischen Magdeburg und Barcelona verfolgen möchte, muss noch früher einschalten. Um 14.45 Uhr legt DAZN los.

Das "Netflix des Sports" kümmert sich nicht nur um die Übertragung von Handballspektakeln, sondern bietet auch andere Sportarten auf der Plattform an. Damit gemeint sind: Fußball, Tennis, US-Sport, WWE, MMA, Boxen, Motorsport, Radsport, Schach, Wintersport und zahlreiche weitere mehr.

Für all dies wird allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt, das in drei verschiedenen Paketen kommt: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

PSG vs. Kielce heute live, Übertragung: Halbfinale Handball Champions League Final Four im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

PSG vs. Kielce heute live, Übertragung: Halbfinale Handball Champions League Final Four im Liveticker

Zudem stellt SPOX einen Liveticker zur Verfügung, der ebenfalls die wichtigsten Ereignisse des Spiels PSG vs. Kielce beinhaltet.

Hier geht es zum Liveticker des Halbfinals zwischen PSG und KS Kielce.

© getty Der SC Magdeburg kriegt es im Halbfinale mit dem FC Barcelona zu tun.

PSG vs. Kielce heute live, Übertragung: Halbfinale Handball Champions League Final Four im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Paris Saint-Germain vs. KS Kielce

Paris Saint-Germain vs. KS Kielce Wettbewerb: Handball-Champions-League

Handball-Champions-League Spielrunde: Halbfinale, Final Four

Halbfinale, Final Four Datum: 17.6.2023

17.6.2023 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Lanxess Arena, Köln

Lanxess Arena, Köln Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

Handball Champions League Final Four: Der Spielplan auf einen Blick