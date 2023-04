Handball - Deutschland vs. Spanien, Übertragung: EHF Euro Cup heute live im TV, Livestream und Liveticker

Für die deutsche Handballnationalmannschaft geht heute mit einem Duell gegen Spanien der EHF Euro Cup zu Ende. Wer die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker anbietet, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Nach der fünften Niederlage im fünften Spiel beim EHF Euro Cup, als das DHB-Team am vergangenen Donnerstag dem amtierenden Europameister Schweden 23:32 unterlag, will sich die deutsche Handball-Auswahl am heutigen Sonntag, den 30. April, mit einem Sieg aus dem Wettbewerb verabschieden. Doch auch heute wird es nicht leicht, mit Spanien wartet das nächste Top-Team. Um 15.35 Uhr geht die Begegnung in Berlin los.

Der EHF Euro Cup, der als Vorbereitungsturnier für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland dient, wird mit der Partie Deutschland vs. Spanien beendet. Tabellenführer der Vierer-Gruppe ist Schweden, das immer noch punktelose Deutschland liegt auf Rang vier. Das erste Aufeinandertreffen Mitte Oktober 2022 entschieden die Spanier knapp mit 33:32 für sich.

© imago images Luca Witzke.

Handball - Deutschland vs. Spanien, Übertragung: EHF Euro Cup heute live im TV und Livestream

Wie bereits am Donnerstag ist auch heute die ARD für die Übertragung des DHB-Teams verantwortlich. Während das Spiel gegen Schweden lediglich im Livestream bei sportschau.de zu sehen war, lässt sich die Begegnung gegen Spanien heute auch im Free-TV live verfolgen. Der öffentlich-rechtliche Sender beginnt um 15.30 Uhr mit der Übertragung, wenige Minuten vor Anwurf also.

Alexander Bommes wird dabei als Moderator eingesetzt, Florian Naß übernimmt die Rolle des Kommentatoren. Weltmeister Dominik Klein unterstützt ihn dabei mit seiner Expertise.

Parallel dazu bietet die ARD auch weiterhin die Option, das finale Spiel beim EHF Euro Cup im kostenlosen Livestream zu schauen. Sportschau.de heißt die Website, die Ihr diesbezüglich aufsuchen müsst.

Handball - Deutschland vs. Spanien, Übertragung: EHF Euro Cup heute im Liveticker

Zudem stellt SPOX heute einen Liveticker zur Verfügung, mit dem Ihr die Begegnung ebenfalls live verfolgen könnt, ohne die Livebilder zu sehen. Der Liveticker wird für Euch rechtzeitig vor Anwurf angezeigt.

EHF Euro Cup: Der Spielplan

Datum Mannschaft 1 Ergebnis Mannschaft 2 12.10.2022 Dänemark 39:31 Spanien 13.10.2022 Deutschland 33:37 Schweden 15.10.2022 Spanien 32:31 Deutschland 16.10.2022 Schweden 34:32 Dänemark 08.03.2023 Schweden 33:29 Spanien 09.03.2023 Dänemark 30:23 Deutschland 12.03.2023 Deutschland 21:28 Dänemark 12.02.2023 Spanien 30:31 Schweden 27.04.2023 Schweden 32:23 Deutschland 27.04.2023 Spanien 29:31 Dänemark 29.04.2023 Dänemark -:- Schweden 30.04.2023 Deutschland -:- Spanien

