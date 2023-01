Handball WM heute live, Übertragung im TV und Livestream: Spiele, Ansetzungen, Liveticker

Bei der Handball-WM steht heute der letzte Tag der Hauptrunde an, unter anderem kommt auch Deutschland wieder zum Zug. Alles zu den Spielen, Ansetzungen und der Übertragung im TV, Livestream und Liveticker gibt's hier!

Ein letztes Mal geht es am heutigen Montag in der Hauptrunde der Handball-WM zur Sache, ab morgen geht es dann rein in die K.o.-Phase. Deutschland ist nach dem 33:26-Sieg über die Niederlande bereits für das Viertelfinale qualifiziert - heute geht es also nur noch um die Platzierung in der Gruppe und damit das Matchup in der nächsten Runde.

Aber gegen wen muss das DHB-Team heute ran? Und welche Partien stehen noch auf dem Plan? SPOX versorgt Euch mit allen Infos zu den Spielen und der Übertragung im TV und Livestream.

Handball WM heute live: Spiele, Ansetzungen

Jeweils drei Partien stehen in den Gruppen drei und vier auf dem Plan, darüber hinaus kommt es zu zwei Duellen im President's Cup. Los geht es bereits um 15.30 Uhr mit den Duellen Katar vs. Slowenien (Gruppe 3), Tunesien vs. Algerien (President's Cup), sowie USA vs. Belgien (Gruppe 4).

Deutschland ist ab 20.30 Uhr gegen Norwegen gefragt - und damit den direkten Konkurrenten im Kampf um die Tabellenführung. Aktuell sind beide Nationen punktgleich (siehe unten), der Gewinner des heutigen Aufeinandertreffens sichert sich also gleichzeitig auch den Gruppensieg.

Uhrzeit Begegnung Rahmen 15.30 Uhr Katar - Slowenien Hauptrunde, Gruppe 3 15.30 Uhr Tunesien - Algerien President's Cup 15.30 Uhr USA - Belgien Hauptrunde, Gruppe 4 18.00 Uhr Nordmazedonien - Marokko President's Cup 18.00 Uhr Serbien - Niederlande Hauptrunde, Gruppe 3 18.00 Uhr Kroatien - Bahrain Hauptrunde, Gruppe 4 20.30 Uhr Deutschland - Norwegen Hauptrunde, Gruppe 3 20.30 Uhr Ägypten - Dänemark Hauptrunde, Gruppe 4

© getty Deutschland schließt die Hauptrunde gegen Norwegen ab.

Handball WM heute live: Übertragung im TV und Livestream

Das Wichtigste zuerst: Die Partie zwischen Deutschland und Norwegen könnt Ihr heute live und kostenfrei im TV und Livestream sehen. Eure Anlaufstelle dafür ist die ARD bzw. die Mediathek. Ab 20.15 Uhr geht es dort mit der Vorberichterstattung los.

Eine weitere Option ist Sportdeutschland.tv, wo übrigens auch alle weiteren WM-Partien gezeigt werden. Der einzige Haken: Kostenlos ist das Angebot nicht. Das Turnier-Ticket ist für 15 Euro zu haben. Hier geht's lang.

© imago images Das DHB-Team hat sich bereits vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert.

Handball WM: Spiele heute im Liveticker

Ihr möchtet das Deutschland-Spiel lieber nebenbei im Ticker verfolgen? Kein Problem, wir halten Euch immer auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker des Spiels Deutschland vs. Norwegen.

Handball WM: Die Hauptgruppen im Überblick

Gruppe III

Rang Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Deutschland 4 4 0 0 137:105 +32 8:0 2. Norwegen 4 4 0 0 120:92 +28 8:0 3. Serbien 4 2 0 2 123:111 +12 4:4 4. Niederlande 4 2 0 2 113:109 +4 4:4 5. Katar 4 0 0 4 98:127 -29 0:8 6. Argentinien 4 0 0 4 81:128 -47 0:8

Gruppe IV