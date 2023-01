Deutschland kann bei der Handball-WM heute gegen die Niederlande vorzeitig ins Viertelfinale einziehen. Gelingt das auch? Die Partie im Liveticker von SPOX.

Für das DHB-Team geht es in der Hauptrunde der Handball-WM gegen die Niederlande weiter. Dabei kann es das Weiterkommen in die K.o.-Phase klarmachen. Deutschland gegen die Niederlande im Liveticker.

Handball WM: Deutschland vs. Niederlande heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In Gruppe drei der Hauptrunde hat die DHB-Auswahl am Donnerstag einen 39:19-Erfolg gegen Argentinien gelandet. Nach dem Duell mit der Niederlande geht es am Montag noch gegen Norwegen zur Sache.

Vor Beginn: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft befindet sich bei der Weltmeisterschaft auf Kurs Viertelfinale. In der Hauptrunde hat das Team von Bundestrainer Alfred Gislasson gegen die Niederlande die Möglichkeit, das Weiterkommen vorzeitig zu sichern. Los geht es um 20.30 Uhr.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker!

Handball WM: Deutschland vs. Niederlande heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen Deutschland und der Niederlande bei der Handball-WM gibt es heute einerseits live in der ARD zu sehen. Das Erste beginnt seine Übertragung um 20.15 Uhr, bietet dazu dann auch einen kostenlosen Livestream an.

Abgesehen vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen gibt es auch noch die Möglichkeit, bei dem Online-Sportsender Sportdeutschland.tv einzuschalten. Dieser hält die Rechte an dem kompletten Turnier und bietet für 15 Euro ein WM-Ticket an.

Handball WM: Die Hauptgruppe von Deutschland

Spielplan

Termin Begegnung Spielort Do., 19.1., 18.00 Uhr Deutschland 39:19 Argentinien Spodek, Katowice Sa., 21.1., 20.30 Uhr Deutschland - Niederlande Spodek, Katowice Mo., 23.1., 20.30 Uhr Deutschland - Norwegen Spodek, Katowice

Tabelle