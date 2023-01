Die Handball-Weltmeisterschaft 2023 geht in die heiße Phase - die K.o.-Runde steht unmittelbar bevor. SPOX gibt daher einen Überblick zum weiteren Wettbewerbsverlauf und blickt auf den Turnierbaum, die Ansetzungen und die Termine.

Bereits vor dem Hauptrunden-Spieltag ist bereits klar: Das DHB-Team steht im Viertelfinale. Mit dem 33:26 über die Niederlande hatte Deutschland seinen fünften Sieg im fünften Spiel eingefahren.

Im letzten Duell der Hauptrunde - gegen das ebenfalls noch ungeschlagene Norwegen - am Montag (20.30 Uhr) geht es nur noch darum, welches Team als Erster in die K.o.-Runde einzieht. Welcher Gegner dann auf das Team von Trainer Alfred Gislason wartet, könnt Ihr hier nachlesen.

Handball WM 2023, Spielplan der K.o.-Runde: Turnierbaum, Ansetzungen, Termine

Die K.o.-Phase beginnt am 25. Januar und endet am 29. Januar in Stockholm mit dem WM-Finale. Bereits am ersten Tag werden alle Viertelfinals ausgetragen. Somit herrscht an diesem Tag (Mittwoch) auch schon im deutschen Lager Klarheit, ob der Traum vom Finale weiterlebt.

Die beiden Halbfinals werden dann am 27. Januar ausgetragen, ehe zwei Tage später das große Endspiel auf dem Plan steht.

Am 27. Januar werden zudem die Platzierungsspiele für Rang fünf bis acht ausgespielt. Am Finaltag wird dann entschieden, wer Siebter beziehungsweise Fünfter wird. Zudem findet das Spiel um Platz drei statt.

Platzierungsspiel Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte, Ort Viertelfinale 25.01.2023 18.00 Uhr 1. Hauptgruppe I 2. Hauptgruppe III Ergo Arena, Danzig Viertelfinale 25.01.2023 20.30 Uhr 1. Hauptgruppe III 2. Hauptgruppe I Ergo Arena, Danzig Viertelfinale 25.01.2023 18.00 Uhr 1. Hauptgruppe II 2. Hauptgruppe IV Tele2 Arena, Stockholm Viertelfinale 25.01.2023 20.30 Uhr 1. Hauptgruppe IV 2. Hauptgruppe II Tele2 Arena, Stockholm Platzierungsspiele um Platz 5 bis 8 27.01.2023 15.30 Uhr Verlierer 1. Viertelfinale Verlierer 3. Viertelfinale Tele2 Arena, Stockholm Platzierungsspiele um Platz 5 bis 8 27.01.2023 18.00 Uhr Verlierer 2. Viertelfinale Verlierer 4. Viertelfinale Tele2 Arena, Stockholm Halbfinale 27.01.2023 18.00 Uhr Gewinner 1. Halbfinale Gewinner 3. Halbfinale Ergo Arena, Danzig Halbfinale 27.01.2023 20.30 Uhr Gewinner 2. Halbfinale Gewinner 4. Halbfinale Tele2 Arena, Stockholm Spiel um Platz 7 29.01.2023 13.00 Uhr Verlierer VVF 1 / VVF 3 Verlierer VVF 2 / VVF 4 Tele2 Arena, Stockholm Spiel um Platz 5 29.01.2023 15.30 Uhr Gewinner VVF 1 / VVF 3 Gewinner VVF 2 / VVF 4 Tele2 Arena, Stockholm Spiel um Platz 3 29.01.2023 18.00 Uhr Verlierer Halbfinale 1 Verlierer Halbfinale 2 Tele2 Arena, Stockholm Finale 29.01.2023 20.30 Uhr Gewinner Halbfinale 1 Gewinner Halbfinale 2 Tele2 Arena, Stockholm

Deutschland würde im Falle des Gruppensiegs also am 25. Januar um 20.30 Uhr spielen. Sollte das DHB-Team Zweiter werden, wäre es bereits um 18 Uhr im Einsatz.

In den Hauptrundengruppen I und II sind bereits alle Spiele absolviert, weshalb sich schon einige Paarungen für das Viertelfinale ergeben. Am 23. Januar stehen noch die abschließenden Spiele in den Gruppen III und IV auf dem Plan.

Folgende Spiele in der Hauptrunde stehen noch an:

Gruppe 3: Katar - Slowenien (15.30 Uhr)

President's Cup: Tunesien - Algerien (15.30 Uhr)

Gruppe 4: USA - Belgien (15.30 Uhr)

President's Cup: Nordmazedonien - Marokko (18 Uhr)

Gruppe 3: Serbien - Niederlande (18 Uhr)

Gruppe 4: Kroatien - Bahrain (18 Uhr)

Gruppe 3: Deutschland - Norwegen (20.30 Uhr)

Gruppe 4: Ägypten - Dänemark (20.30 Uhr)

Handball WM 2023 live im TV und Livestream

Und wo könnt Ihr das Ganze im TV und Livestream sehen? Zumindest die Spiele mit deutscher Beteiligung gibt's gratis im TV und Livestream - entweder in der ARD oder im ZDF.

Alle weiteren Matchups gibt es live und exklusiv in voller Länge bei Sportdeutschland.tv, der Streaminganbieter hat sich nämlich in diesem Jahr die WM-Rechte gesichert. Im Gegensatz zu den öffentlich-rechtlichen Sendern ist er allerdings nicht kostenfrei: Rund 15 Euro müsst Ihr für das Turnierpaket hinblättern. Hier geht's zum Angebot.

Handball WM 2023: Die Hauptrundengruppen im Überblick

Gruppe I

Rang Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Frankreich 4 4 0 0 137:108 +29 8:0 2. Spanien 4 4 0 0 123:96 +27 8:0 3. Slowenien 5 3 0 2 158:133 +25 6:4 4. Polen 5 2 0 3 123:127 -4 4:6 5. Montenegro 5 1 0 4 126:154 -28 2:8 6. Iran 5 0 0 5 125:174 -49 0:10

Gruppe II

Rang Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Schweden 4 4 0 0 132:103 +29 8:0 2. Island 5 3 0 2 169:158 +11 6:4 3. Ungarn 5 3 0 2 148:147 +1 6:4 4. Portugal 4 2 1 1 116:101 +15 5:3 5. Brasilien 5 1 1 3 138:151 -13 3:7 6. Kap Verde 5 0 0 5 138:181 -43 0:10

Gruppe III

Rang Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Deutschland 4 4 0 0 137:105 +32 8:0 2. Norwegen 4 4 0 0 120:92 +28 8:0 3. Serbien 4 2 0 2 123:111 +12 4:4 4. Niederlande 4 2 0 2 113:109 +4 4:4 5. Katar 4 0 0 4 98:127 -29 0:8 6. Argentinien 4 0 0 4 81:128 -47 0:8

Gruppe IV