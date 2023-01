Nach dem Viertelfinal-Aus gegen Frankreich ist die Handball WM 2023 für das DHB-Team noch nicht vorbei. Gegen Ägypten geht es heute um die Plätze fünf bis acht. Wie sich die deutschen Handballer schlagen, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Nach der Niederlage gegen Frankreich ist der Traum von einer Medaille bei der Handball WM für Deutschland zerplatzt. Nun geht es für das DHB-Team von Trainer Alfred Gislason im Platzierungsspiel gegen Ägypten um die Plätze fünf bis acht. SPOX tickert das Spiel hier für Euch mit.

Handball WM, Platzierungsspiel Deutschland vs. Ägypten heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Partie gegen Ägypten, das im Viertelfinale 22:26 gegen Schweden unterlag, ist nur das erste von zwei Platzierungsspielen für das DHB-Team. Gewinnt Deutschland, geht es am Sonntag im Spiel um Platz fünf gegen den Sieger der Partie Ungarn vs. Norwegen. Verliert die deutsche Auswahl, geht es am Sonntag gegen den Verlierer des Spiels Ungarn vs. Norwegen um Rang sieben. Es geht noch um eine gute Ausgangsposition für die Olympia-Qualifikation. Als Fünfter dürfte Deutschland sehr wahrscheinlich ein Qualiturnier im eigenen Land ausrichten. Lukas Zerbe und Lukas Stutzke wurden nachnominiert, der angeschlagene Paul Drux reiste dafür ab.

Vor Beginn: Das Spiel findet heute in Stockholm statt und beginnt um 15.30 Uhr.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Deutschland vs. Ägypten.

Handball WM, Platzierungsspiel Deutschland vs. Ägypten heute im TV und Livestream

Das Platzierungsspiel Deutschland vs. Ägypten wird heute, wie auch bereits zuvor, von den Öffentlich-Rechtlichen übertragen. Heute ist die ARD für die Übertragung zuständig. Ab 15.10 Uhr könnt Ihr mit der Vorberichterstattung live aus Stockholm starten. Als Reporter ist Florian Naß gemeinsam mit Experte Dominik Klein im Einsatz.

Außerdem bietet Das Erste online über sportschau.de einen kostenlosen Livestream an. Hier gelangt Ihr direkt zum Spiel Deutschland vs. Ägypten.

Zudem gibt es die Möglichkeit, Handball auch über Eurosport zu sehen. Dafür benötigt Ihr allerdings einen Zugang zu discovery+ oder zu DAZN. Dank einer Partnerschaft sind beide Eurosport-Sender auf der DAZN-Plattform zu empfangen. Zusätzlich bietet sportdeutschland.tv einen kostenpflichtigen Livestream an. Diesen findet Ihr hier.

