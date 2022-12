Handball, Bundesliga: Meister Magdeburg mit Sieg in WM-Pause

Der deutsche Meister SC Magdeburg hat sich mit einem seriösen Sieg in die WM-Pause verabschiedet. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert setzte sich am 2. Weihnachtsfeiertag 33:29 (15:12) gegen Frisch Auf Göppingen durch und hielt Anschluss an die Tabellenspitze. Zudem hat der SCM noch zwei Spiele in der Hinterhand.

Mit Spitzenreiter Füchse Berlin, der am Dienstag noch DHfK Leipzig erwartet, nach Punkten gleichgezogen sind die Rhein-Neckar Löwen durch das ungefährdete 37:27 (20:12) gegen Schlusslicht ASV Hamm-Westfalen. Der für die WM nominierte Juri Knorr überragte bei den Löwen mit elf Toren.

"Was die Jungs 2022 abgeliefert haben, ist unfassbar", lobte Wiegert am Sky-Mikrofon. "Es war für uns alle ein fantastisches Jahr - ohne Wenn und Aber. Es benötigt etwas Zeit, um Kraft zu sammeln und zu reflektieren. Ich brauche diese Zeit." Die Magdeburger hatten im Sommer erstmals seit 21 Jahren die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Der isländische Linkshänder Omar Ingi Magnusson war am Montag mit sieben Treffern der beste Werfer des Gastgebers, der den fünften Ligasieg in Folge feierte. Den Gästen halfen auch zehn Tore von Rückraumspieler Josip Sarac aus Kroatien nicht.

Magdeburg kontrollierte die Partie mit dem starken Nikola Portner zwischen den Pfosten über die gesamte Spieldauer, überragte aber nicht. Spätestens beim 29:24 (53.) war die Partie entschieden.

Die Bundesliga pausiert während der anstehenden WM in Polen und Schweden (11. bis 29. Januar). Weiter geht es in der zweiten Februar-Woche.