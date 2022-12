Am 11. Januar geht in Polen und Schweden die Handball-Weltmeisterschaft 2023 los. Mit dabei ist auch die deutsche Nationalmannschaft. Spieler, Positionen, Rückennummern, Spitznamen - SPOX zeigt Euch den deutschen Kader für das Großereignis.

In nicht einmal drei Wochen wird in Polen und Schweden die 28. Handball-Weltmeisterschaft eröffnet. Das erste Spiel des Turniers bestreiten am 11. Januar 2023 der Rekordweltmeister Frankreich und Gastgeber Polen. Als eine von insgesamt 32 Nationen hat sich auch die deutsche Nationalmannschaft für das Großereignis qualifizieren können. Der Weltmeister von 2007 muss in der Gruppe E gegen Katar, Algerien und Serbien bestehen und hat den 18 Mann großen Kader, der das in die Tat umsetzen soll, am 23. Dezember bekanntgegeben.

Positionen, Rückennummern und Spitznamen - im Folgenden liefern wir Euch die wichtigsten Infos zu den 18 Spielern des DHB-Teams bei der WM 2023.

Deutschlands Kader bei der Handball WM 2023: Spieler, Positionen, Rückennummern, Spitznamen

Bundestrainer Alfred Gislason nimmt mit Torhüter Joel Birlehm und Kreisläufer Tim Zechel zwei Turnier-Debütanten mit. Außerdem kehrt Spielmacher Juri Knorr wieder zurück, nachdem er die EM 2021 wegen seines damaligen Impfstatus auslassen musste. Mit Torhüter Andreas Wolff, den Rückraumspielern Kai Häfner und Simon Ernst sowie Kreisläufer Jannik Kohlbacher und Linksaußen Rune Dahmke sind zudem fünf Europameister von 2016 nominiert worden. Johannes Golla von der SG Flensburg-Handewitt wird das deutsche Team als Kapitän anführen.

© getty Andreas Wolff wird bei der WM in Polen und Schweden das deutsche Tor hüten.

"Es gab einige schwere und sehr enge Entscheidungen, aber jetzt haben wir Klarheit. Ich freue mich auf das neue Jahr und die neue Herausforderung mit dieser Mannschaft", sagte Gislason am Freitag: "Wir sind sehr stolz auf diesen Kader. Wir haben mit dem Großteil dieses Kaders gute Erfahrungen gemacht."

Spieler Position Verein Rückennummer Spitzname Andreas Wolff Tor VIVE Lomza Kielce/POL 33 "Andi" Joel Birlehm Tor Rhein-Neckar Löwen 41 Lukas Mertens Linksaußen SC Magdeburg 36 "Speedy" Rune Dahmke Linksaußen THW Kiel 34 Paul Drux Rückraum links Füchse Berlin 95 "Pauli" Philipp Weber Rückraum links SC Magdeburg 20 "Pipo" Julian Köster Rückraum links VfL Gummersbach 18 Juri Knorr Rückraum Mitte Rhein-Neckar Löwen 15 Luca Witzke Rückraum Mitte SC DHfK Leipzig 99 Simon Ernst Rückraum Mitte SC DHfK Leipzig 40 Kai Häfner Rückraum rechts MT Melsungen 25 "Schwabenpower" Djibril M'Bengue Rückraum rechts Bergischer HC 19 "Djibi" Christoph Steinert Rückraum rechts HC Erlangen 44 "Steini" Patrick Groetzki Rechtsaußen Rhein-Neckar Löwen 24 "Johnny" Lukas Zerbe Rechtsaußen TBV Lemgo Lippe 17 "Little Zebu" Johannes Golla Kreis SG Flensburg-Handewitt 4 "Kampfsau" Jannik Kohlbacher Kreis Rhein-Neckar Löwen 80 "Kohli" Tim Zechel Kreis HC Erlangen 96

Deutschlands Spielplan bei der Handball WM 2023

Die vier Mannschaften der Gruppe E steigen am 13. Januar 2023 ins WM-Geschehen ein. Den Gruppenauftakt machen dabei Serbien und Algerien um 18 Uhr, ehe Deutschland im Anschluss darauf gegen Katar sein erstes Spiel bestreitet. Am 15. Januar geht es dann weiter gegen Serbien, am 17. Januar steht die Partie gegen Algerien an. Alle sechs Spiele der Gruppe E finden in der Spodek-Arena im polnischen Katowice statt. Die Mannschaften, die die Gruppenphase auf Rang eins, zwei und drei beenden, ziehen in die Hauptrunde ein.

Gruppe E:

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte, Ort 13.01.2023 18.00 Uhr Serbien Algerien Spodek, Katowice 13.01.2023 20.30 Uhr Deutschland Katar Spodek, Katowice 15.01.2023 18.00 Uhr Deutschland Serbien Spodek, Katowice 15.01.2023 20.30 Uhr Katar Algerien Spodek, Katowice 17.01.2023 18.00 Uhr Algerien Deutschland Spodek, Katowice 17.01.2023 20.30 Uhr Katar Serbien Spodek, Katowice