Kolstad meldet Vollzug: Sagosen und Co. in Trondheim vorgestellt

Kolstad meldet Vollzug: Mit Sander Sagosen (THW Kiel/ab 2023), Magnus Röd (SG Flensburg-Handewitt/2023), Magnus Gullerud (SC Magdeburg/2022) und Janus Smarason (Frisch Auf Göppingen/2022) hat der norwegische Handball-Klub gleich vier Spieler aus der Bundesliga verpflichtet. Dies teilte Kolstad am Sonntag bei einer Pressekonferenz mit, Sagosen und Röd waren bei der Vorstellung in Trondheim vor Ort.

"Ich möchte klarstellen, dass ich mich nicht gegen den THW Kiel, sondern für meine Familie und meine Heimat entschieden habe", sagte Sagosen, die letzten Wochen seien "wirklich hart" gewesen. Er habe "immer davon geträumt, irgendwann einmal zu Hause die Möglichkeit zu haben, erfolgreich Handball zu spielen. Ich möchte mir am Ende meiner Karriere nicht die 'Was wäre passiert, wenn...-Frage' stellen."

"Der Traum ist Wirklichkeit geworden. Sander zieht 2023 nach Trondheim und mit ihm kommen weitere internationale Top-Handballer", schrieb Kolstad in einer Pressemitteilung.

Neben den vier Bundesliga-Profis werden in Torbjörn Bergerud (GOG Gudme/ab 2022) und Sigvaldi Gudjonsson (Kielce/ab 2022) zwei weitere Hochkaräter in den hohen Norden wechseln.

Sagosen: "Kiel wird immer der größte Verein der Welt bleiben"

Sagosen, mit dem der THW im vergangenen Jahr die Champions League und im Sommer die Meisterschaft gewonnen hatte, galt in Kiel als Schlüsselfigur in den Zukunftsplanungen. Der 26-Jährige, so die Wunschvorstellung der Bosse, sollte bei den Zebras eine neue Ära begründen. Am Freitag war dann bekannt geworden, dass Sagosen seinen 2023 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird.

Bis zum Abschied will Sagosen "für den THW Kiel alles auf dem Platz lassen, was in mir steckt. Der THW Kiel wird immer der größte Verein der Welt bleiben, und Kolstad kann viel von Kiel lernen."

"Wir wünschen uns, dass Kolstad Handball zu einem Team wird, das engagierte Fans aus dem ganzen Land hat, die uns unterstützen, wenn wir um europäische Titel spielen", heißt es in einem Kolstad-Statement von Sonntag. Der Klub rangiert momentan im Mittelfeld der norwegischen Liga.